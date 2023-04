AutoGPT: Künstliche Intelligenz wird ein bisschen selbständiger

Künstliche Intelligenz wird wohl bald aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Schon jetzt wird KI von Programmierern genutzt, um schneller Code zu schreiben, und in der Forschung, um schneller zu Ergebnissen zu kommen.

Was ist AutoGPT?

Doch ein neues Tool namens AutoGPT treibt das auf die Spitze. Das Programm ist seit Kurzem im Internet verfügbar und wird bisher vor allem von Software-Entwicklern genutzt.

AutoGPT funktioniert ähnlich wie der bekannte Chatbot ChatGPT – jedoch mit einem zentralen Unterschied: Anstatt dass die KI mit einem Menschen spricht, spricht sie mit sich selbst und liefert am Ende ein fertiges Produkt. So zumindest in der Theorie. Denn aktuell ist AutoGPT noch lange nicht einsatzbereit.

Der künstliche Projektmanager

In der Theorie soll ein Programm wie AutoGPT in etwa so funktionieren: Ein menschlicher User gibt AutoGPT einen Auftrag, etwa "Baue mir eine Dating-App speziell für Naturfreunde". Das Programm unterteilt diesen Auftrag dann in verschiedene Aufgaben, etwa "entwirf ein Interface", "schreibe App-Texte" und "durchsuche das Internet nach Bildern, um sie in der App zu verwenden". Auch der eigentliche App-Code soll entwickelt werden.

Für diese Unteraufgaben erstellt das Programm dann Unterprogramme – neue AutoGPT-Instanzen, die die Aufgaben erledigen und sich nach getaner Arbeit wieder bei der Mutter-Instanz melden. Die Mutter-Instanz soll dann, wie eine Art Projektmanager, den Fortschritt überwachen und das fertige Produkt zusammenfügen.

Viele Fehler in der KI

Aktuell ist AutoGPT aber noch lange kein fertiger App-Designer oder Projektmanager. Erste Versuche, mit AutoGPT Projekte umzusetzen, sind bisher größtenteils fehlgeschlagen und es sind keine Fälle bekannt, in der ein sogenannter KI-Agent wie AutoGPT tatsächlich ein größeres Projekt erfolgreich abgeschlossen hätte.

In der Praxis sind die künstlichen Intelligenzen sehr fehleranfällig und schlecht darin, menschliche Intentionen zu verstehen. In naher Zukunft dürften AutoGPT und vergleichbare Programme vor allem als Spielerei für Software-Entwickler interessant sein – und weniger für den Massengebrauch.

Was passiert als nächstes?

Der schnelle Fortschritt der künstlichen Intelligenz sorgt bei vielen jedoch auch für Bedenken. Eine weitgehend autonom agierende künstlich Intelligenz ist aktuell noch nicht allzu mächtig – sollte die Technologie jedoch deutlich besser werden, könnte sie auch als Waffe benutzt werden.

Würde ein mächtiges Programm wie AutoGPT etwa damit beauftragt, einem Menschen zu schaden, könnte es erst Informationen über die Person aus dem Internet zusammensuchen, diese dann systematisch fälschen und anschließend in Form eines Computervirus ins Internet entlassen.

Glücklicherweise sind die Programme zur Zeit noch weit davon entfernt, so komplexe Handlungen auszuführen. Als ein Internetnutzer einem "KI-Agenten" vor einigen Wochen den Auftrag gab, die "Menschheit zu zerstören", bestand der erste Arbeitsschritt der KI nicht etwa darin, sich in geheime Systeme einzuhacken. Sondern mit einer Google-Suche.