Australien will Mindestalter für Social Media – und Deutschland?

Kein Social Media unter 16? Die australische Regierung will ein Mindestalter für soziale Medien einführen. Auch andere Länder spielen mit dem Gedanken, Kindern den Zugang zu TikTok, Instagram und Co. zu erschweren. Was gilt in Deutschland?