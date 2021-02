Australien: Facebook schaltet Nachrichten ab

Für viele in Deutschland selbstverständlich: Früh morgens nach dem Aufstehen ein Klick auf den Button der Facebook-App auf dem Smartphone, und schon rattern jede Menge Nachrichten aus der ganzen Welt über das Display. Die Menschen in Australien können das seit dem heutigen Donnerstag nicht mehr.

Facebook hat auf dem Inselstaat sämtliche Nachrichten-Inhalte gesperrt. Eine Redaktion auf ein neues Mediengesetz, das die australische Regierung demnächst verabschieden möchte.

Facebook und Google "verschnupft" über Mediengesetz

Facebooks "Nachrichtensperre" ist möglicherweise nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Australiens Internetnutzern demnächst noch blüht. Denn auch Google hat bereits gedroht, seine Suchmaschine in Down Under komplett abzuschalten, erklärt Australiens Google Chefin Mel Silva: "Wenn Ihr damit ernst macht, müssen wir Google in Australien abschalten. Wenn ich einem Freund ein Café empfehle, wäre es doch absurd, wenn mir das Café für meine Empfehlung eine Rechnung schickt" - so das Argument des US-amerikanischen Internetkonzerns.

Machtkampf oder fairer Wettbewerb?

Dabei geht es um die große Frage: Was ist fairer Wettbewerb? Denn Google wie auch Facebook verdienen Geld, indem sie Inhalte anderer Urheber zur Verfügung stellen. Also liegt es nahe, diese Urheber am Gewinn der Internetkonzerne zu beteiligen. Zeitungen etwa, wenn sie bei Google verlinkt werden.

Die Empfehlung für das neue Gesetz kommt übrigens von der australischen Kartellbehörde. Die hat ausgerechnet, dass von 100 US-Dollar für Internetwerbung 81 Dollar an Google und Facebook gehen. Die Konzerne schöpfen also die Erlöse des Marktes größtenteils ab, haben aber andererseits auch eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Medieninhalten.