Aus US-Wahl gelernt? Wie viel #Wahlbetrug sich im Netz findet

Alles gipfelte im Sturm auf das Kapitol im Januar dieses Jahres. Monatelang hatte der scheidende US-Präsident Donald Trump zuvor Zweifel an US-Wahl gestreut. Unter dem Motto "StopTheSteal" wollte er seinen Anhängern einbläuen, die Wahl sei ihnen gestohlen worden. Demokrat Joe Biden habe nur durch massiven Wahlbetrug gewinnen können.

Auch hier werden nun die Wahlergebnisse in Zweifel gezogen

Trumps Lügen kosteten am Ende Menschenleben, ins Weiße Haus brachten sie ihn nicht. Auch, wenn er weiterhin zahlreiche Anhänger in den USA hat, die seine Wahlklau-Thesen stützen. Dass auch deutsche Populisten den von Trump gesäten Zweifel an Wahlergebnissen, die einem nicht gefallen, aufgreifen würden, war schon früh klar.

Gerade aus der AfD wurden etwa in sozialen Medien, aber auch in Wahlkampfreden des Partei-Rechtsaußens Björn Höcke schon im Vorfeld der Wahl Stimmung gegen die Briefwahl gemacht. Diese sei unsicher und erlaube Betrug. Vorwürfe, die sich im Übrigen nicht halten lassen, wie der #Faktenfuchs von BR24 in einer Recherche klarstellte.

Faktenfuchs: Weniger Betrugsvorwürfe als gedacht

Und nun nach der Wahl? Da blieb es bisher erstaunlich ruhig, wie #Faktenfuchs-Teamlead Janina Lückoff bemerkte: "Wir hatten mit erheblich mehr Vorwürfen in Sachen Wahlbetrug gerechnet, als es bislang hochploppte." Das Faktenfuchs-Team hat auch und vor allem die sozialen Medien im Blick, um Gerüchte und Behauptungen, die sich dort verbreiten, rasch auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

Trotz der Vorkampagnen scheint das Thema Wahlbetrug jedoch recht wenig zu verfangen: "Auch das Thema Wahlbeobachter dachten wir, würde sich mehr verbreiten. Die AfD hatte ja gezielt dazu aufgerufen, die Wahlauszählung in den Wahllokalen zu begleiten. Da hätten wir mit mehr Beschwerden gerechnet als sie uns aufgefallen sind."

Ist die AfD schlicht zufrieden?

Die genauen Gründe dafür sind nur schwer zur eruieren. Sind üblichen Verdächtigen für das Verbreiten solcher Wahlbetrugs-Inhalte schlicht mit den Ergebnissen ihrer Parteien zufrieden? Schließlich musste etwa die AfD kaum Verluste hinnehmen, holte in Ostdeutschland gar zahlreiche Direktmandate. Diese Erfolge würde man mit Betrugsvorwürfen kleinreden.

Finden kann man solche Vorwürfe von AfD-Seite jedoch durchaus, wenn auch nicht vom Spitzenpersonal der Partei. Teils wird Bezug auf reale Ereignisse genommen: So fehlte etwa in Göttingen zu Beginn des Wahltages der Name AfD auf Auszählungslisten (diese wurden bis zum Beginn der Auszählung ausgetauscht), in Berlin herrschte Chaos an den Wahllokalen. Andere Betrugsvorwürfe sind stärker konstruiert: Etwa, dass es unglaubwürdig erscheine, dass die AfD im Wahlkreis Würzburg keine Erststimmen erhalten habe. Der einfache Grund dafür: Die Partei hatte dort keinen Direktkandidaten aufgestellt. Andere Behauptungen bleiben ganz ohne Konkretes. Wirklich viele Likes und Retweets können die Betrugsnarrative der AfD-Fans jedoch nicht sammeln.

Ist Twitter besser vorbereitet?

Das wiederum könnte daran liegen, dass die sozialen Netzwerke gerade nach der US-Wahl besser vorbereitet sind und solche Narrative gar nicht erst groß werden lassen wollen. Hierfür sprechen etwa Screenshots von empörten deutschen Twitter-Usern, die zeigen, dass ihre Wahlbetrugsvorwürfe von Twitter mit einem Warnhinweis versehen wurden. Dieses Vorgehen hatte Twitter bereits bei Ex-Präsident Trump gewählt und Falschinformationen als solche markiert beziehungsweise weiterführende Informationen bereitgestellt.