Aus für die Luca App: Ein Ende mit Ansage

Vor fast genau einem Jahr, da zog der Rapper Smudo von Talkshow zu Talkshow und bewarb die Luca-App als Wunderwaffe gegen die Pandemie. Und irgendwie klang das, was der Musiker zu sagen hatte, ja auch nachvollziehbar. Bei Sandra Maischberger beklagte Smudo zum Beispiel, dass man sich auf Knopfdruck Pizza bestellen könne, während es bei der Kontaktnachverfolgung noch zugehe wie in den 70er-Jahren.

Luca sollte die analoge Zettelwirtschaft digitalisieren

In der Tat waren Bürgerinnen und Bürger damals genervt von den Papier-Listen, die vor Kneipen und Restaurants auslagen. Viele trugen auch falsche Namen ein aus der berechtigten Sorge heraus, ihre Daten könnten in die falschen Hände gelangen. Nun also sollte es eine App richten, betrieben von dem Start-up neXenio, an dem Smudo selbst beteiligt ist.

Die Idee: Anstatt jedes Mal Name, Telefonnummer und Adresse auf Zettel einzutragen, sollte es reichen, seine Daten in die App einzutragen und dann nur noch einen QR-Code zu scannen. Im Fall einer Infektion sollten die Daten von den Gesundheitsbehörden abgerufen werden können, um Menschen zu warnen und so Infektionsketten zu unterbrechen.

Teuer und ineffizient

Die Politik war offenbar beeindruckt und viele Bundesländer kauften Luca-Jahreslizenzen ein. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller ("Ich habe das jetzt bestellt für Berlin"), gab hierfür 1,2 Millionen Euro aus, der Freistaat Bayern 5,5, Millionen. Doch schon bald wurde Kritik an Luca laut: Konkurrenz-Programme wären nicht ausreichend berücksichtigt worden, die Software sei nicht fertig, das Datenschutzkonzept missbrauchsanfällig.

Der epidemiologische Nutzen sei zudem bestenfalls überschaubar, die Gesundheitsämter würden stattdessen mit größtenteils unbrauchbaren Daten geflutet. Die Entwicklung der folgenden Monate gab den Kritikern recht: Es folgte Panne auf Panne und zunehmend stellte sich Eindruck ein, dass Luca, anders als die Corona-Warn-App, kaum einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leistete.

Längst kann man auch mit der Corona-Warn-App einchecken

Dass nun Bayern die Luca-Lizenz nicht verlängert kommt daher alles andere als überraschend. Bereits vorher hatten andere Bundesländer das Aus für Luca verkündet. Zudem stand offenbar im Raum, dass der Bund die Kosten für das Programm übernehmen könnte, doch der zuständige Ministerium winkte ab. Hinzu kommt, dass die von Experten hochgelobte Corona-Warn-App mittlerweile eine ähnliche Funktionalität bereitstellt wie Luca. Da half es auch nicht, dass die Luca-Macher den Ländern mit einer Preissenkung entgegenkamen.

Luca-App: Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell

Für die Luca-Betreiber waren die Lizenzkäufe trotzdem ein Segen. neXenio hat nicht nur über 20 Millionen Euro an Lizenzeinnahmen erhalten, durch die staatliche Initiative hat die App des Unternehmens eine immense Verbreitung erfahren. 40 Millionen mal soll das Programm heruntergeladen worden sein, eine immense Zahl, wie sie sonst nur von App-Gassenhauern wie WhatsApp oder YouTube erreicht wird.

Kein Wunder also, dass neXenio sehr laut darüber nachdenkt, wie man diese gewaltige Nutzerbasis kommerziell verwerten könnte. Man wolle sich als "Digitalisierungs-Partner für Gastronomie und Kultur" positionieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Startups. Digitale Speisekarten, die man in die App integriert habe, seien hierbei nur der Anfang gewesen.

Luca-App: So deinstallieren Sie das Programm richtig

Wer die Luca-App nicht mehr verwenden möchte, der kann das Programm deinstallieren. Wichtig: Damit auch die Daten gelöscht werden, ist es notwendig, vorher den Account zu löschen. Die Funktion findet sich unter "Profil". Die kommenden Monate werden zeigen, ob Luca dauerhaft auf den Handys der Republik ein zu Hause hat.