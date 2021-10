Aus Facebook wird Meta: Was steckt hinter der Umbenennung?

Für die weltweit fast drei Milliarden monatlichen Userinnen und User von Facebook oder der anderen Apps wie WhatsApp und Instagram ändert sich nichts. Der Konzern gibt sich mit der Umbenennung in "Meta" einzig eine neue Dachmarke. Das ist eher Kosmetik, eine Reorganisation findet nicht statt.

"Metaverse" ist das Buzzword der Stunde

In seiner Rede auf der hauseigenen Connect-Konferenz sagte der Facebook-Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg, dass es an der Zeit sei, die Identität des Unternehmens zu überarbeiten, um seine breiteren Ambitionen widerzuspiegeln. Das Metaversum ist seit Monaten das Mode-Wort im Silicon Valley. Vorreiter sind Spieleplattformen wie Roblox, in der Jugendliche in eine virtuelle Welt eintauchen können. Die Spielefirma Epic bietet mit Fortnite eine virtuelle Welt an, in der sogar Musik-Konzerte gestreamt werden. Aber auch mit digitalen Waren- und Dienstleistungen soll künftig Geld verdient werden, eigene Währungen sind ebenfalls vorstellbar.

Facebook oder das neue Meta ist hier im Silicon Valley am besten aufgestellt, denn es verfügt bereits über eine eigene Digital-Währung - den Diem - und stellt mit seiner Firma Oculus VR-Brillen her, die für die neue Internetwelt essenziell werden könnten. Mit dem neuen Namen will Zuckerberg auch deutlich machen, dass der Konzern bei der Ausgestaltung dieses "erweiterten Internets" eine wichtige Rolle spielen will.

Es könnte noch dauern bis zum Metaversum

So schön und spannend Zuckerberg das Metaversum mit seinen virtuellen Arbeits- und Freizeitwelten darstellt – im Augenblick ist es vor allem eines: Zukunftsmusik. Der Silicon-Valley-Investor Matthew Ball gilt als Vordenker in Sachen Metaversum. Er schätzt, es könne Jahrzehnte dauern, bis tatsächlich solch ein Mega-Netz aufgebaut sei, weil heutige Internetbandbreiten schlicht zu schmal dafür seien. Der Übergang zu einem Metaversum werde schleichend passieren, meint Ball im Gespräch mit der ARD. Als Beispiel führt er das mobile Internet an, das es seit Mitte der 90er-Jahre gibt. Das sei erst in den späten 2000ern mit dem iPhone wirklich relevant geworden.

Alles Ablenkung?

Für die Tech-Welt im Silicon Valley ist der Schritt Zuckerbergs konsequent und logisch. Es gibt aber auch viele, die darin ein gigantisches Ablenkungsmanöver des 37-Jährigen sehen. Das Unternehmen steht in den USA wegen seines Umgangs mit Hassrede und Falschinformationen seit Wochen in der Kritik. Die Aussagen der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen vor dem US-Kongress waren für das Image verheerend. In seltener Einmütigkeit überlegen derzeit Demokraten und Republikaner zusammen, wie sie die Tech-Konzerne, allen voran Facebook, zu mehr Verantwortung verpflichten können. Selbst von einer Zerschlagung ist nach wie vor die Rede.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!