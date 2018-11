Auktion der 5G-Lizenzen rückt näher

"Wir haben unseren ursprünglichen Entwurf im Lichte der zahlreichen Stellungnahmen überarbeitet. Dabei hatten wir im Blick zu behalten, was technisch, wirtschaftlich und rechtlich möglich ist“, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, bei der Vorstellung des Entwurfs zu den 5G-Versteigerungen.

Der politische Druck ist enorm. Die Bundeskanzlerin lässt derzeit in keiner Rede das Thema Digitalisierung aus. Nötig sei ein flächendeckender Ausbau des Netzes für das Internet in Deutschland, sagte Angela Merkel (CDU) kürzlich in Berlin auf dem Arbeitgebertag. "Dazu brauchen wir mindestens noch 10.000 neue Funkmasten“, erklärte die Bundeskanzlerin.

Bundesnetzagentur will Schiedsrichter sein

Das Funkloch-Problem auf dem Land sollte eigentlich die Bundesnetzagentur lösen - beim Versteigern der 5G-Lizenzen. Im finalen Entwurf zur Versteigerung wird den Unternehmen aber nur vorgeschrieben, dass sie über mehr Zusammenarbeit verhandeln müssen. Den Netzbetreibern werde ein Verhandlungsgebot zu Kooperationen auferlegt. Die Bundesnetzagentur will den Prozess als "Schiedsrichter“ aktiv begleiten, steht im Entwurf.

Schlüsseltechnologie für die digitale Zukunft

5G ermöglicht hohe Datengeschwindigkeiten. 5G ist mindestens 100 Mal schneller als die aktuellen 4G-Netze. Das sorgt für sehr kurze Reaktionszeiten. Zudem müssen keine Unterbrechungen während der Übertragung befürchtet werden. Das sind Bedingungen, wie sie für künftige Schlüsseltechnologien nötig sind - etwa das autonome Fahren, die virtuelle Realität und die Industrie 4.0. Etwa bei der künstlichen Intelligenz (KI) ist das schnelle 5G-Netz notwendig.

In der Medizin gilt KI als Schlüsseltechnologie bei der Früherkennung von Krebs. Lernfähige Systeme sollen in immer mehr medizinischen Bereichen eingesetzt werden. Sie unterstützen Laboranten und Ärzte überall da, wo der Computer den menschlichen Fähigkeiten überlegen ist: Bei der Auswertung großer Datenmengen, dem Erkennen von Mustern, dem Abgleich vieler verschiedener Symptome.

Digitale Spaltung zwischen Stadt und Land

Die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag wollen erreichen, dass der Staat Netzbetreiber künftig dazu verpflichten kann, ihre Mobilfunknetze in bestimmten Regionen für andere Unternehmen zu öffnen. So müsste beispielsweise in Regionen mit schlechtem Empfang die Deutsche Telekom ihr Netz für andere Anbieter öffnen. So sollen die Funklöcher gestopft werden. Die Regierungsfraktionen wollen deshalb das Telekommunikationsgesetz dahingehend ändern, dass die Bundesnetzagentur entsprechend handeln kann.

Die Platzhirsche der Mobilfunknetze schäumen. Allen voran die Deutsche Telekom. "Mit solchen Vorschlägen werden Unternehmen, die bislang kaum einen Cent in ein eigenes Netz investiert haben, deutlich bevorzugt.“ Durch ein verpflichtendes Roaming nehme die „digitale Spaltung zwischen Stadt und Land“ zu, sagte ein Telekom-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Details zur Versorgungsauflage

Die Auflagen der Bundesnetzagentur bestehen aus zwei wesentlichen Vorgaben. Erste Vorgabe: Bis 2022 will die Bundesnetzagentur viele Funklöcher stopfen lassen. Nach dem Entwurf sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte je Bundesland Zugang zu schnellem Internet haben. Entlang aller Autobahnen, der wichtigsten Bundesstraßen und im Großteil des Bahnnetzes soll man dann online versorgt sein. Zweite Vorgabe für die Netzanbieter: Bis Ende 2024 sollen alle übrigen Bundesstraßen, alle Landstraßen, die wichtigsten Wasserstraßen und das gesamte Bahnnetz guten Empfang haben, und zwar lückenlos.

Auktion im Frühjahr

Es seien strenge Auflagen, sagt die Bundesnetzagentur. So soll nicht nur die Versorgung der Haushalte gerade im ländlichen Raum verbessert, sondern auch die schnelle Einführung von 5G mit hohen Datenraten gefördert werden. Die Versteigerung soll im Frühjahr 2019 stattfinden.