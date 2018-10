Augmented World Expo: Die Zukunft zu Gast in Bayern

Ein wenig ist das auch jetzt schon so, sagt Jens Keil von VisionLib, einer Startup-Ausgründung der Fraunhofer-Gesellschaft. So gibt es beispielsweise die IKEA Play App, mit der man sich Möbelstücke vor dem Kauf schon mal virtuell in sein reales Wohnzimmer stellen kann – dazu reicht schon ein halbwegs neues Smartphone. Jens Keil selbst beschäftigt sich mit der Frage, wie man „dem PC das Sehen beibringen kann“, sprich: Wie die Software reale Objekte erkennt, damit wiederum die virtuellen Objekte in eine reale Umgebung eingepasst werden können. Bei der populären Pokémon Go soll genau das in zukünftigen Versionen forciert werden, ein Pokémon könnte sich dann zum Beispiel hinter einem Busch verstecken, anstatt nur mehr oder weniger zufällig irgendwo auf dem Bildschirm zu erscheinen.

Immersive Bavaria

Auch Bayern möchte sich im Bereich Virtual und Augmented Reality engagieren: Am 26. Juni hat der Ministerrat das Maßnahmen-Paket „Virtuelle Realität Bayern“ beschlossen. Bis zu zwei Millionen Euro sollen in Förderprojekte fließen, die sich mit AR und VR beschäftigen. Zudem sollen zwei Innovationszentren in diesem Bereich entstehen. „Wir glauben, dass sich dieses Thema gut entwickelt wird, vor allem an den Hochschulen passiert gerade viel“, sagt Silke Schmidt, die in der Bayerischen Staatkanzler das Thema betreut. Und wer weiß, vielleicht entsteht die nächste gehypte AR-App ja vielleicht hier im Freistaat.