Augmented Reality: Die verspätete Revolution

Aktuelle AR-Projekte sind von solchen technischen Leistungen noch weit entfernt — was große Tech-Unternehmen jedoch nicht daran hindert, mit ihnen zu planen. Microsoft, Snap und Google sind nur einige Unternehmen, die daran arbeiten. Und Apple plant die Veröffentlichung eines VR- und AR-Headsets bis spätestens 2023.

Ein neuer Bericht in The Verge stellt nun vor allem die Rolle von Meta in den Vordergrund. Der Zuckerberg-Konzern, der bis letztes Jahr noch Facebook hieß, setzt in großem Stil auf die virtuellen Welten des Metaverse — und hält AR dabei für einen wichtigen Baustein. "Zuckerbergs Ego hängt an dieser Brille", so ein ehemaliger Meta-Mitarbeiter. "Er will, dass das ein iPhone-Moment wird."

Wann kommt die Revolution?

Meta plant die Veröffentlichung seiner AR-Brille mit dem Codenamen "Azare" für das Jahr 2024. Nachfolge-Versionen sollen 2026 und 2028 folgen. Für Meta ist das Projekt Teil des Plans, im "Metaverse" Fuß zu fassen: Einer großen virtuellen Welt, in der manche den Nachfolger des modernen Internets sehen.

Experten glauben dennoch, dass es noch lange dauern wird, bis die großen Versprechen der Tech-Giganten wahr werden. Augmented Reality ist aktuell noch weit davon entfernt, ein Produkt für den Massenmarkt zu sein. Und selbst, wenn die Technologie irgendwann weit genug ist, stellt sich eine andere Frage: Wie viele Menschen wollen sie überhaupt?