Aufatmen in der Games-Branche: Bund erhöht Fördermittel

Games-Entwicklung in Deutschland ist ohne Förderung ein hartes Brot. Während viele Studios im Ausland staatlich gefördert werden, waren die deutschen Studios bis vor kurzem auf sich allein gestellt und damit von vorneherein rund 30 Prozent teurer und eigentlich nicht konkurrenzfähig.

Eine staatliche Förderung auch in Deutschland sollte dieses Ungleichgewicht ausgleichen – mit dem Ziel, die Gamesbranche, als Innovationsmotor der Hightech-Industrie hierzulande zu stärken und Teile des riesigen Umsatzes von fast zehn Milliarden Euro in Deutschland zu behalten.

Mehrere Aspekte sprechen für die Games-Förderung

Bisher, so erklärt es Felix Falk vom Branchenverband GAME, "sind wir gut im Konsumieren, aber schlecht im Produzieren". Weniger als fünf Prozent des Umsatzes würde an deutsche Spieleentwickler gehen. "Der Rest fließt ins Ausland", sagt Falk.

Doch Ende Oktober waren bereits alle Mittel für dieses und für kommendes Jahr verbraucht. Das liegt daran, dass Games-Entwicklung eine Sache über Jahre ist, also die Mittel für ein Projekt, das dieses Jahr genehmigt wird, auch in den Folgejahren Fördermittel benötigt, die dann von diesem Budget bereits abgezogen werden.

Fatale Förderpause bis 2024

Das heißt: Alle Games-Projekte, die sich auf die Förderung verlassen hatten und jetzt starten wollten, hätten bis 2024 warten müssen. Das hätte den Schwung, der durch die Förderung bei Beschäftigung und Neugründungen von Gamingstudios in Deutschland gerade zu spüren war, wahrscheinlich gestoppt, zu Entlassungen oder sogar Insolvenzen geführt. Und das wiederum hätte das gerade erst gewachsene Vertrauen von Auftraggebern aus dem Ausland schwer erschüttert.

Games-Förderung hilft dem Hightechstandort

Deswegen hat die Bundesregierung jetzt noch einmal Geld nachgeschossen und die Fördermittel kurzfristig von 50 auf 70 Millionen Euro erhöht - und hilft damit dem gesamten Digitalstandort Deutschland. Denn Games tragen dazu bei, digitale Hochtechnologe nicht nur zu entwickeln, sondern die Technik auch "in die Breite zu bekommen", wie Felix Falk meint. Augmented oder Virtual Reality seien Beispiele. Aber auch Bereiche wie Gamification, Künstliche Intelligenz oder 3D-Simulation profitierten von der Games-Branche.

Förderdividende in einigen Jahren wahrscheinlich

Und das Geld, das der Staat in die Games-Entwicklung steckt, wirft mit der Zeit, wenn also die ersten Spiele aus der Förderung in den kommenden Jahren auf den Markt kommen, durchaus Dividende ab. Das legen Erfahrungen aus Ländern wie Kanada oder Frankreich nahe. Bei unserem europäischen Nachbarn bringt jeder Förder-Euro laut einer staatlichen Studie inzwischen 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen und 8 Euro zusätzliche Investitionen.

Auch das dürfte einer der Gründe gewesen sein, die den Haushaltsausschuss bewogen haben, die Fördertopf mit weiteren 20 Millionen Euro noch einmal aufzufüllen. Wenn in rund zwei Wochen das Plenum des Bundestags zustimmt, können weitere Projekte gefördert werden.

Kommendes Jahr, gleiches Problem?

Allerdings bleibt ein grundsätzliches Problem: Eine Ursache für das unvermittelte Förder-Aus liegt in der Art und Weise, wie gefördert wird. Geld aus einem Topf wird verteilt, aber niemand weiß so recht, wann der Topf leer ist. Andere Länder, wie Kanada, Großbritannien oder Frankreich kombinieren deshalb diese direkte Förderung mit Steuererleichterungen und schaffen dadurch offenbar ein wesentlich verlässlicheres Fördersystem.

Unsicherheit: Gift für Investitionen

In Deutschland dagegen wird es ohne grundsätzliche Änderung ein Unsicherheitsfaktor bleiben, wie viele Projekte gefördert werden können und ob der Fördertopf kommendes Jahr nicht erneut vor Jahresende leer ist. Diese Unsicherheit aber macht den erhofften Effekt der Förderung zum Teil zunichte: sie schreckt potenzielle Investoren ab, schadet also der Games-Branche und damit indirekt auch den Hochtechnologie- und Innovationsbereich in vielen anderen Industriezweigen.