Auch wegen Corona: Kontaktloses Bezahlen wird beliebter

75 Prozent aller Deutschen haben schon einmal kontaktlos bezahlt - im vergangenen Jahr waren es noch 55 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa in Zusammenarbeit mit Visa durchgeführt wurde. Ein interessanter Aspekt dabei ist: Diese Entwicklung findet Generationen-übergreifend statt.

Und wer kontaktlos zahlt, der tut dies nun auch häufiger als noch im Vorjahr. 64 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal pro Woche kontaktlos mit Karte zu zahlen - im vergangenen Jahr war es gerade mal die Hälfte aller Befragten.

Bezahlen per Smartphone hat zugenommen

Die Corona-Krise mit ihren einhergehenden neuen Hygieneregeln oder auch -bedenken hat zu dieser Verhaltensänderung ein Stück weit beigetragen. Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt am kontaktlose Bezahlen, dass man weder mit dem Kassenterminal noch mit Bargeld in Kontakt kommt.

Wenn es um kontaktloses Bezahlen geht, bleibt die Karte das beliebteste Zahlungsmittel. Nur noch ein Drittel der Befragten setzt dagegen lieber auf Bargeld. Zudem wurde bei der Befragung deutlich: Bezahlen per Smartphone wird beliebter. Innerhalb eines Jahres hat sich der Anteil derer, die diese Variante schon mal genutzt haben, auf zwölf Prozent verdoppelt. Bei der jüngeren Generation (18 - 35 Jahre) hat sogar jeder Fünfte bereits mobil bezahlt.

Hygiene und Bequemlichkeit

Neben den Hygienebedenken aufgrund von Corona spielen aber auch Bequemlichkeits-Aspekte eine Rolle. Den Befragten ist es wichtig, dass sie eine gute Übersicht (90 Prozent) über ihre Ausgaben haben, sofort sehen können, wo sie wie viel Geld ausgegeben haben (61 Prozent) und viele wünschen sich, dass sie sich den Gang zum Geldautomaten sparen können. Jeder Zweite legt außerdem Wert darauf, dass das Bezahlen vor allem schnell geht und keinen großen Aufwand bedeutet.

Da verwundert es nicht, dass sich laut der Umfrage knapp die Hälfte der Deutschen wünscht, auch beim Bäcker kontaktlos zu bezahlen. Dort, in kleineren Geschäften oder am Parkautomaten funktioniert Bezahlen in Deutschland jedoch oft nur, wenn man doch ein wenig Bargeld dabei hat.