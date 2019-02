Auch Huawei stellt faltbares Smartphone vor - mit 5G

Gerade erst hatte der südkoreanische Mobilfunkkonzern Samsung mit seinem faltbares Smartphone "Galaxy Fold" für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat der chinesische Hersteller Huawei nachgezogen. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurde das "Mate X" offiziell vorgestellt.

Quadratischer Bildschirm, 5G und Leica-Kamera

Zusammengeklappt steht auf der Vorderseite ein 6,6 Zoll großes OLED-Display zur Verfügung, auf der Rückseite ist es ein 6,38 Zoll großer Bildschirm. Aufgeklappt ergibt das einen quadratischen Bildschirm mit einer Diagonale von 8 Zoll (gut 20 Zentimeter).

Zusammengefaltet ist das "Mate X" elf Millimeter flach. Das Kameraobjektiv kommt von Leica. Außerdem unterstützt das Smartphone bereits die neueste 5G-Übertragungstechnik. Der extrem schnelle Mobilfunkstandard ist in Europa aber noch kaum verfügbar.

Mate X noch teurer als Galaxy Fold

Preislich liegt Huawei noch vor Samsung. Das "Mate X" ist mit 2.299 Euro in der günstigsten Ausstattung rund 300 Euro teurer als das "Galaxy Fold".

Die Südkoreaner hatten bereits angedeutet, dass man auf großzügige Preisnachlässe durch die Netzbetreiber hoffe, die mit den Geräten ihre Verträge vermarkten.

Huawei in der Kritik

Huawei stand zuletzt wegen seiner mutmaßlichen Staatsnähe in der Kritik. Sicherheitsgesetze in China erlauben es dem Staat, die Herausgabe von Informationen aus dem Ausland von Unternehmen zu verlangen. Der ehemalige BND-Chef Gerhard Schindler warnt: "In China haben die Sicherheitsbehörden einen Durchgriff auf die Wirtschaftsunternehmen, auch auf private Unternehmen".

Die Bundesregierung prüft aktuell, Huawei deshalb vom 5G-Netzausbau in Deutschland auszuschließen.