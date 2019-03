Artikel 13: So wollen die Gegner ihn doch noch verhindern

Dass eine Mehrheit gegen den umstrittenen Artikel 13 am Ende nur im Konjunktiv zustande kam, sorgt in der Netzöffentlichkeit nun für zusätzliche Verbitterung. Auf der anderen Seite scheint die Szene aber auch mit Trotz zu reagieren. Gestern etwa gab es spontane Proteste in mehreren deutschen Städten, zudem trendete auf Twitter der Hashtag #GehtWählen. Die Netzaktivisten mobilisieren jetzt auf die Europawahl, um ihren Zielen Nachdruck zu verleihen. Das Potenzial, neue Wähler an die Urnen zu locken ist durchaus beachtlich: Bei der Europawahl 2014 betrug die Wahlbeteiligung gerade einmal 47,9 Prozent.

Ansonsten verfolgen die Gegner der Richtlinie drei Strategien, um die EU-Urheberrechtsreform noch zu verhindern oder zumindest abzuschwächen:

1. Stopp durch den Europäischen Rat

Am 9. April tagt der Europäische Rat, der die Richtlinie noch absegnen muss. Eigentlich gilt dies als Formsache, aber die Netzaktivisten wollen den Druck erhöhen. Beispiele, bei denen der Rat ein Vorhaben im letzten Moment noch gekippt hätte, sind allerdings rar.

2. Abschwächung der Richtlinie in Deutschland

Zwei Jahre hätte Deutschland anschließend Zeit, die EU-Urheberrechtsrichtlinie in deutsches Recht zu überführen. Dabei darf Deutschland in einem gewissen Maße von der EU-Vorlage abweichen. Wie sehr, das ist allerdings umstritten. Sollte sich Deutschland zu sehr von den Europa-Vorgaben entfernen, könnte die EU-Kommission sogar ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Trotzdem wollen die Gegner der Reform darauf hinwirken, dass Härten vermieden werden und beispielsweise Startups geschont werden. CSU-Generalsekretär Paul Ziemiak betonte nach der Abstimmung das Vorhaben der Union, bei der Umsetzung der Richtlinie auf die umstrittenen Upload-Filter verzichten zu wollen.