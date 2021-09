Armin Laschet kommt auf Twitter schlecht weg

Von einer Liste liest Jasmin Riedl vor, welche Hashtags Twitter-Nutzer gegen Armin Laschet verwenden: "#LooserLaschet", "#KohleLaschet", "#Laschit". Sie könnte noch lange weiter vorlesen. Insgesamt stehen auf Riedls Liste 404 Hashtags für Laschet, davon seien 348 negativ.

Armin Laschet muss derzeit viel einstecken

Zum Vergleich: Für Olaf Scholz und Annalena Baerbock hat sie nur jeweils 66 Hashtags aufgeschrieben. Bei Scholz seien davon 39 negativ, bei Baerbock 40: "Da sieht man schon: Laschet bekommt es mehr ab." Das gilt auf dem virtuellen Twitter genauso wie in der physischen Realität, in der Markus Söder gegen Laschet stichelt und manche CDUler und CSUler derzeit Laschets Rücktritt fordern.

Jasmin Riedl ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München. Sie leitet das Forschungsprojekt SPARTA, "Society, Politics and Risk with Twitter Analysis". Gemeinsam mit Informatikern und anderen Wissenschaftlern analysiert sie, was Twitter-Nutzer in Deutschland über die Bundestagswahl schreiben.

"Die Ampel-Koalition bewegt die Twitter-Nutzer"

Momentan drehen sich die Tweets vor allem um die Parteien, die Koalitionsverhandlungen führen: SPD, CDU/CSU, FDP und Grüne. #Ampel diskutieren die Twitter-Nutzer dabei mehr als #Jamaika. "Die Ampel-Koalition bewegt die Twitter-Nutzer", kommentiert Riedl. Ist das ein Zeichen, dass die Twitter-Nutzer lieber eine Ampel- als Jamaika-Koalition hätten? Das kann Riedl noch nicht beantworten, weil es dafür noch zusätzliche Analysen braucht.

Tweets zur Bundestagswahl werden automatisiert ausgewertet

Vereinfach gesagt funktioniert das Projekt SPARTA um die Bundestagswahl so: Von Twitter zieht ein programmierter Code deutschsprachige Tweets rund um die Bundestagswahl auf einen Computer. Auf diesem Computer wertet ein Programm die Tweets aus, zum Beispiel im Hinblick auf die Partei, Politiker oder Themen. Das Ergebnis gelangt direkt auf die Website von SPARTA. Hier entstehen permanent neue Diagramme und Grafiken, automatisch und für jeden abrufbar.

Auch der Unterton wird erfasst

Um auch die Stimmungslage in den Tweets herauszufinden, braucht es zusätzlich eine sogenannte Sentiment-Analyse. Dafür analysiert das Programm den Ton bestimmter Tweets, also zum Beispiel ob die Wörter eher negativ oder positiv belegt sind oder welche Emojis verwendet werden. Für #Ampel und #Jamaika gibt es bislang noch keine Sentiment-Analyse. Dafür hat bislang schlicht die Zeit gefehlt, aber Riedl fände es spannend, in Zukunft auch die Stimmungen über mögliche Koalitionen zu analysieren. Aus Sentiment-Analysen zu den Spitzenkandidaten und Parteien weiß Riedl schon jetzt: Der Ton für SPD, Grüne und FDP ist positiver als für die Union.

Euphorie am Wahlabend: Für Twitter ungewöhnlich

Generell ist die Stimmung für die Parteien auf Twitter eher negativ. Zum Beispiel sind bei Tweets über die CSU nur knapp 17 Prozent positiv, bei der SPD 20 Prozent. Die FDP hat mit knapp 38 Prozent die meisten positiven Tweets. Eine Ausnahme in diesem grundsätzlich negativen Stimmungsbild war der Wahlabend: Zum Zeitpunkt der ersten Prognose gab es eine "Welle" im Stimmungsbild, sagt Riedl. Vor allem bei FDP, Grünen und SPD herrschte plötzlich gute Stimmung. Dass sich dieser Stimmungswechsel so deutlich im Grafen zeigt, hat Riedl erstaunt: "Für mich als Wissenschaftlerin war das toll zu sehen."

Auf Twitter schlägt die Stimmung schnell um

Mittlerweile ist diese Euphorie um das Wahlergebnis wieder abgeebbt, die Stimmung negativer. Riedl erklärt, dass Diskurse auf Twitter oft plötzlich umschlagen: "Was sich in der physischen Wirklichkeit abspielt, sehen wir auch auf Twitter – aber schneller und mit mehr Sensationalismus." Twitter und die Öffentlichkeit würden sich gegenseitig beeinflussen. Manche Diskussionen von Twitter übertragen sich in die Öffentlichkeit, manche gelangen von der Öffentlichkeit zu Twitter.

Twitter steht nicht pauschal für die Öffentlichkeit

Dennoch mahnt Riedl, bei der Interpretation der Ergebnisse von SPARTA vorsichtig zu sein: "Man sollte nicht von Twitter auf die gesamte Öffentlichkeit schlussfolgern." Schließlich nutzen längst nicht alle Deutschen Twitter, wie Zahlen des Statistikportals Statista zeigen: 2019 hatten 65 Prozent der Deutschen Twitter nie genutzt.

Auch Emojis müssen ausgewertet werden

SPARTA ist ein Projekt, das Riedl und ihr Team kontinuierlich weiterentwickeln. Zum Beispiel haben sie erst mit der Zeit festgestellt, dass nicht nur der Text, sondern auch Emojis in die Analysen mit einfließen müssen, um die Stimmung zu verstehen. Die Tweets rund um die Bundestagswahl wird SPARTA noch so lange analysieren, bis es in Deutschland eine neue Regierung gibt.