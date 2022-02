Arbeitsmarkt: Was, wenn die KI übernimmt?

"Ab 2019 wurden es immer weniger Aufträge", erzählt Katja Lipps, die in Paderborn zusammen mit ihrer Mutter ein kleines Schreibbüro betreibt. Eine wesentliche Dienstleistung, die Katja Lipps anbietet, ist das Transkribieren von Texten, etwa für Ärzte, Anwälte, Historiker oder auch für Hörfunkjournalisten. Aber die beauftragen heute oftmals nicht mehr Menschen wir Katja Lipps, sondern Algorithmen. Bei Online-Diensten wie Sonix, Trint oder Happyscribe lädt der Nutzer ein Audiofile hoch und ein paar Minuten später spuckt die Künstliche Intelligenz (KI) eine Textdatei aus.

Die Algorithmen sind schneller und vor allem kostengünstiger als Katja Lipps, auch wenn man die KI-Texte noch manuell nachbearbeiten muss, weil die Maschine manche Worte falsch versteht. Und so ächzt das das kleine Schreibbüro unter der Konkurrenz der Nullen und Einsen. "Ich wollte das Schreibbüro schon komplett aufgeben", erzählt Lipps. "Aber damit meine Mutter in ihrem Rentnerdasein noch etwas zu tun hat, wird es auf kleinem Niveau weitergeführt."

Die Maschinen werden immer besser

Dass Künstliche Intelligenz recht gut darin ist, Texte zu transkribieren, ist keine Überraschung. "Das ist sogar die Schokoladen-Disziplin von Künstlicher Intelligenz", sagt der KI-Experte Mads Pankow, der unter anderem den Podcast Mensch, Maschine! betreibt. "Lernende Maschinen können tausende und abertausende Datensätzen auswerten und schließen daraus, in wie vielen verschiedenen Arten und Weisen man Worte oder Zeichen aussprechen kann", so Pankow. Es überrasche nicht, dass zunehmende Rechenpower und immer geschickter konstruierte algorithmische Systeme dazu führten, dass Maschinen immer besser in der Lage seien, Sprache in Text zu übersetzen.

Webstühle, mechanische Bohrer, Roboter in Autofabriken: Bisher waren es eher Jobs, bei denen körperliche Arbeit gefragt war, die durch Maschinen ersetzt wurden. Doch die Künstliche Intelligenz droht auch Schreibtisch-Berufe zu verdrängen. Denn manche Dinge kann sie einfach besser als wir Menschen. Vor allem wenn es darum geht, etwas aus großen Datensätzen herauszulesen, können die Maschinen ihre Vorteile ausspielen. Ein Beispiel: Die künstliche Intelligenz ist sehr viel besser darin, viele Patientenakten zu durchstöbern und zu analysieren, welche Behandlungsmethoden bei welchen Symptomen besonders erfolgreich gewesen sind. Eine Aufgabe, für die Menschen sehr viel länger brauchen würden. Auch bei der Bilderkennung arbeiten Algorithmen relativ schnell und zuverlässig, auch wenn es hier immer wieder Probleme gibt.

Manchmal ist Künstliche Intelligenz ziemlich dumm

Und doch habe die Maschinen ihre Grenzen. "Die wissen nicht welche Welt sich hinter diesen Datensätzen, hinter den Einsen und Nullen steckt", sagt Mads Pankow. "Sie kennen keine logischen und kausalen Zusammenhänge, keine Gründe und keine Absichten."

Künstliche Intelligenz ist also in gewisser Weise immer noch ziemlich dumm. Dennoch ist klar, dass sie den Arbeitsmarkt beeinflussen wird. Die Frage ist nur, wie sehr. Nach Ansicht vieler Experten werden viele Jobs auf die ein oder andere Art von Künstlicher Intelligenz und Robotik betroffen sein, etwa durch Assistenzsysteme, die immer besser werden. "Aber es wird auch immer ein Teil bleiben, für den wir Reflexion und Bewusstsein benötigen", sagt Mads Pankow. Das sei etwas, das Maschinen nicht könnten, das zeigten nicht zuletzt die letzten 70 Jahre KI-Forschung.

Katja Lipps ist übrigens mittlerweile im Qualitätsmanagement tätig und hat eine Menge zu tun. Auch dieses Beispiel zeigt: So schnell geht uns die Arbeit nicht aus.