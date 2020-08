Apples iOS Update: Facebook fürchtet Verluste für Werbetreibende

Diesen Herbst soll es so weit sein: Apple möchte iOS 14 ausrollen, das neueste Update seines Betriebssystems für Smartphones und Tablets. Neben kleineren Optimierungen im Design und Neuerungen in Apple-eigenen Apps wie „iMessage“ und „Karten“, soll im neuen Update dem Datenschutz eine besondere Bedeutung zukommen. Für Apple-Nutzer*innen ist das sicher eine gute Nachricht. Facebook hingegen befürchtet große Einbußen für die Werbebranche.

Tracking nur mit Erlaubnis

Die Änderung in der aktualisierten Software beziehen sich vor allem auf das Tracking der Nutzer*innen. User*innen müssen Apps von Dritt-Anbietern, also nicht Apple-eigenen Apps, in Zukunft aktiv die Erlaubnis erteilen, sie für personalisierte Werbung tracken zu dürfen. Sprich: App-Anbieter brauchen eine ausdrückliche Zustimmung, um auf die Geräte-ID ihrer Kund*innen zuzugreifen und damit das Nutzungsverhalten nachzuvollziehen.

Was Dritt-App Anbieter besonders ärgert: Wenn es um Apple-Werbung geht, da ist die Erlaubnis mit iOS 14 Update standardmäßig aktiv. Hier müssen iPhone- und iPad-User*innen in den Einstellungen des Geräts das Tracking selbst deaktivieren.

50% Verluste für die Werbetreibenden

Werbetreibende, allen voran Facebook, beklagen schon länger die Neuerungen in der Apple-Software. Der Finanzchef von Facebook, David Wehner, bezeichnete den neuen Datenschutz-Vorstoß sogar als „aggressive Plattformrichtlinie“, zu Zeiten, in denen zielgerichtete Werbung für kleine Unternehmen überlebenswichtig sein könnte. Werbung werde weniger effektiv und Unternehmen werde es so erschwert, zu wachsen. Letzte Woche dann machte Facebook das Ausmaß des drohenden Verlusts deutlich: Die Neuerungen bei iOS 14 könnten im Facebook-eigenen Audience-Network-Werbegeschäft zu Verlusten um mehr als 50 Prozent führen.

Bisher, so schätzt Facebook, würden mindestens eine Milliarde Menschen im Monat mindestens eine Audience Network Werbung sehen. Das ist Werbung, die in Apps von Drittanbietern stattfindet und auf Basis der persönlichen Facebook-Daten ausgespielt wird. Wie hoch der Verlust für Facebook selber ist, ist allerdings schwer abzuschätzen. Denn auch wenn sich das Netzwerk vor allem über Werbung finanziert, ist unklar, welchen Anteil Audience Network Deals ausmachen. In jedem Fall wolle Facebook seinen Kunden in Zukunft Strategien an die Hand geben, um den zu erwartenden Schaden aufzufangen.

