Apple verweigert Fortnite die Rückkehr in die App-Store.

Erst wenn der Rechtsstreit mit der Spielfirma abgeschlossen ist, darf Epic Games seine Produkte, allen voran das beliebte Online-Spiel Fortnite, wieder in Apples App-Store anbieten. Apple hätte eine Wiederaufnahme des Spiels abgelehnt, gab Epic-Chef Tim Sweeney auf Twitter bekannt und betonte dabei, dass der Prozess sich fünf Jahre hinziehen könnte.

Epic wollte keine Provision an Apple zahlen

Epic wollte einen eigenen App-Store für das iPhone entwickeln, um eigenständig digitale Inhalte an Fortnite-Spieler verkaufen zu können. Nachdem Apple dem widersprach, baute die Spielefirma heimlich einen Softwarecode in die App ein, damit die Nutzer Fortnite-Artikel direkt bei Epic kaufen konnten, ohne dass Provisionen an Apple fällig wurden. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, warf Apple Fortnite aus dem App-Store. Dagegen klagte Epic.

Apple behält Recht

In dem Streit zwischen Apple und Epic, der seit ungefähr einem Jahr andauert, hatte eine Richterin in Kalifornien vor zehn Tagen einen Urteil ausgesprochen. Sie entschied, dass Apple mit dem Verbannen vom Fortritte aus dem App Store im Recht war aber, dass Apple Entwicklern künftig nicht mehr verbieten dürfe, Nutzer auf Möglichkeiten zum günstigeren Kauf der Artikel außerhalb des App Stores hinzuweisen.

