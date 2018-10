Apple und Amazon dementieren Berichte zu China-Spionage-Chips

Unternehmen wie Apple und Amazon haben einen Bericht zurückgewiesen, sie hätten in ihren Servern chinesische Spürnasen-Chips entdeckt. Michael Reilly vom Wirtschafts-Nachrichtendienst Bloomberg hält dagegen an seiner Enthüllungsgeschichte fest. Er stützt sich unter anderem auf die Beurteilung der US-Geheimdienste.

Chinas Armee soll die Finger im Spiel gehabt haben

Reilly hat zusammen mit Kollegen berichtet, dass eine Einheit der chinesischen Armee einen Spionage-Chip auf tausenden US-Servern platzieren konnte. Die Bauteile für Rechenzentren werden überwiegend in China hergestellt, auch wenn die eigentlichen Produzenten US-Unternehmen sind. Die chinesische Armee soll nun Subunternehmer in der Volksrepublik geschmiert haben, um das Design von Platinen zu ändern.

Ein Chip nicht größer als ein Reiskorn

Ein zusätzlich platzierter Chip der Chinesen, der nicht größer als ein Reiskorn sei, könne eine Verbindung vom Server nach außen herstellen und so helfen, Spionageprogramme nachzuladen, heißt es. Amazon erklärte auf Nachfrage von Bloomberg, das Unternehmen sei nie über eine kompromittierte Lieferkette informiert gewesen, über Veränderungen an der Hardware oder über bösartige Computerchips. Apple behauptete in einer Erklärung sogar, der Bericht der Bloomberg-Journalisten sei komplett falsch.

Abhängigkeit von China ist zu groß

Der Journalist Michael Reilly glaubt unterdessen, die US-Wirtschaft müsse nun eine Entscheidung treffen. Unternehmen müssten sich jetzt überlegen, ob sie der Produktion noch vertrauen. Das Problem sind Zulieferketten, die meist in China enden. Doch das lässt sich wohl nicht von heute auf morgen ändern – zu groß ist die Abhängigkeit. Schätzungen zufolge produziert China im Endeffekt derzeit 75 Prozent aller Mobiltelefone weltweit und 90 Prozent aller PCs. Das Problem der Cyberspionage betrifft dabei natürlich nicht nur die USA, sondern genauso Europa und insbesondere Deutschland.