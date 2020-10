Apple steigt mit neuen iPhones ins 5G-Rennen ein

Apple startet mit seinem iPhone in das 5G-Zeitalter. Alle vier Modelle des neuen iPhone 12 sind dafür gerüstet. Apple ist mit seinem iPhone bei weitem nicht der erste Anbieter von Telefonen für den superschnellen 5G-Funk. Aber der Konzern dürfte einer breiteren Nutzung der Technologie Schub geben.

Interaktion in Echtzeit

"Heute ist der Start für eine neue iPhone-Ära", sagte Firmenchef Tim Cook auf einer Online-Veranstaltung am Konzernsitz in Cupertino. Die neuen Modelle sollen laut seinen Angaben die Möglichkeit für Interaktionen in Echtzeit bieten und seien ab sofort erhältlich.

In Deutschland hat der Ausbau der 5G-Netze im Sommer insbesondere bei der Deutschen Telekom und Vodafone etwas Fahrt aufgenommen. Zuletzt nahm auch Telefónica Deutschland mit seinem O2-Netz erste 5G-Stationen in Betrieb. Nur der vierte 5G-Lizenznehmer in Deutschland, 1&1 Drillisch, wartet noch ab.

Umsatzsteigerungen trotz Corona-Pandemie

Oft hat Apple die neuesten Modelle seines Umsatzgaranten bereits im September vorgestellt, musste dies wegen der Corona-Pandemie aber diesmal verschieben. Bisher schlägt sich der US-Konzern in der aktuellen Krise gut. Zuletzt hatte vor allem das im April in den Handel gekommene günstigere iPhone SE die Verkäufe angeschoben und dem Konzern mitten in der Krise ein Vierteljahr mit Umsatzzuwächsen in jeder Produktkategorie beschert. Die jüngsten Quartalszahlen will Apple am 29. Oktober veröffentlichen.