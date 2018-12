Apple steckt Milliarden in Büros, Chips und Streaming

Eine Milliarde Dollar will der Konzern allein in Austin in Texas investieren. Dort unterhält das Unternehmen bereits eine Fabrik, in der seit 2013 der MacPro Computer gebaut wird. Zunächst sollen in Austin 5.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, mit der Möglichkeit, dort um weitere 10.000 Mitarbeiter aufzustocken. Apple bekommt vom Bundesstaat Texas Steuererleichterungen in Höhe von 25 Millionen Dollar.

Tauziehen mit Qualcomm geht in die nächste Runde

Neue Büros soll es aber auch in Seattle im US-Bundesstaat Washington, in San Diego sowie in Culver City geben, einem Stadtteil von Los Angeles. Jeder der Standorte bietet Platz für bis zu 1.000 Mitarbeiter. In Seattle haben Microsoft und Amazon ihren Hauptsitz. Das neue Büro in San Diego deutet daraufhin, dass Apple seine Chipentwicklung weiter ausbauen will. In San Diego hat der Chiphersteller Qualcomm seinen Sitz, mit dem sich Apple seit Jahren streitet. Laut Medienberichten versucht das Unternehmen bei Qualcomm Mitarbeiter abzuwerben.

Apples Streamingdienst steht angeblich in den Startlöchern

Der Standort Culver City in LA dient vermutlich dazu, mehr eigenen Streaming-Content zu produzieren. Culver City ist ein Zentrum der Film- und Fernsehproduktion. Angeblich steckt Apple derzeit in Preisverhandlungen mit Inhalte-Anbietern und will bereits im ersten Halbjahr 2019 den Apple-Dienst in den USA starten. In den Folgemonaten will der Konzern weltweit ins Film-Streaming-Geschäft einsteigen. Ob der Zeitpunkt wirklich gut gewählt ist, nachdem nun auch Disney einen eigenen Streaming-Abo-Dienst vorbereitet, ist jedoch fraglich.

Geld nach Hause holen

Die Investitionen fallen Apple jedenfalls nicht schwer, denn das Unternehmen hat zig Milliarden Dollar auf Auslandskonten liegen. Geld das zunehmend unsicher liegt. Angesichts der Handelsstreitigkeiten der USA mit anderen Wirtschafts-Regionen ist Apple wohl gut beraten sein Geld demnächst zurückzuholen bzw. auszugeben. Dabei hilft auch die US-Steuerreform von Präsident Trump. Nach diesem Schritt der Regierung hatte der Konzern bereits zum Jahresanfang Milliarden-Investitionen ins Heimatland in Aussicht gestellt.