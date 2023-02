Apple schaltet Fahrradnavigation in Deutschland frei

Die Apple-Kundschaft mussten lange warten. Während der US-Konzern seine Fahrradnavigation in den USA bereits im Sommer 2020 freigegeben hatte, ging hierzulande bisher nichts. Das lag wohl auch daran, dass man noch etwas Zeit brauchte, um eigenes Kartenmaterial zu erstellen. Anders als zum Beispiel Google, das sich mit dem Fahrradclub ADFC zusammengetan hatte, wollte sich Apple nicht auf externe Partner verlassen.

Mit dem Rucksack durch die Städte

Deshalb wurde Städte noch einmal abgescannt. An Stellen, an denen Autos nicht durchkamen, liefen Mitarbeitende mit Kamera-Rücksäcken entlang. Das Ergebnis nennt Apple „Detaillierte Stadtansicht“. Hier sind nun 3D-Bilder zu sehen, auf denen sich auch Zebrastreifen und auch einzelne Bäume erkennen lassen. Das hilft als Fahrradfahrern und Fußgängern bei der Orientierung.

Der erste Eindruck ist nicht schlecht

Leo Becker von der Fachzeitschrift Mac & i ist von detaillierten Ansicht denn auch erst einmal angetan. Das sei schon genauer, als das, was man bei Google zu sehen bekomme, sagt der Experte für Fahrradnavigation im Gespräch BR24. So wird etwa angezeigt, ob der jeweilige Abschnitt auf einem Radweg, in einem Seitengässchen, oder an einer Hauptverkehrsader verläuft. Gefällt einem beispielsweise nicht, wenn es an der großen Hauptstraße entlanggeht, kann man eine andere Route auswählen. Interessant auch: man bekommt eine Vorschau auf die Steigungen, die auf der gewählten Strecke auf einen zukommen.

Spezielle Rad-Lösungen

Die Fahrradnavigation lässt sich auf dem Handy und auf der Smartwatch starten. Auf der Uhr sind zum Beispiel die verbleibenden Kilometer, die dafür voraussichtlich benötigte Zeit und die anstehenden die Höhenmeter zu sehen. Apple betont zudem, dass entlang der Fahrrad-Strecken auf andere Dinge hingewiesen wird, als etwa bei der Autonavigation oder der für Fußgänger. So werden etwa Fahrradläden oder öffentliche Toiletten angezeigt.

Apple-Navi reicht für den Kurz-Einsatz

Fahrradnavi-Experten Becker würde die neuen Apple-Funktionen durchaus nutzen, um sich mal ein paar Kilometer durch eine fremde Stadt führen zu lassen. Für längere Touren reicht es seiner Ansicht nach aber nicht. Hier würde er aber spezielle Apps empfehlen. Als Allround-Tool sieht er zum Beispiel Komoot. Der Dienst hat sich eine eigene Community aufgebaut, in der Erfahrungen geteilt und eingearbeitet werden können.

Dabei kommen nicht nur passende, sondern auch schöne Fahrrad-Routen heraus. Und die Informationen fallen detaillierter aus. So bekommt man bei Komoot zum Beispiel den Untergrund angezeigt, also ob man auf einer geteerten Straße oder auf einer Schotterpiste landet. Solche Informationen können helfen, eine Tour wesentlich angenehmer zu gestalten.

Kaum Widerstand gegen Apple-Kameras

Die neuen Bilder, die Apple für seine detaillierte Stadtansicht aufgenommen hat, dienen auch dem Angebot Look Around. Das ist das Pendant zu Google-Streetview, wo Häuserfronten gezeigt werden. Als Google 2010 diesen Dienst einführte, gab es einen großen Aufschrei. Hausbesitzer und Anwohner fühlten sich ausspioniert. Die Autos, die Google durch die Straßen schickte, empfanden Viele als Bedrohung, nicht nur in Deutschland. Google müsste nachträglich viele Hausansichten verpixeln, also unkenntlich machen.

Der Widerstand bei Apple hält sich nun in Grenzen. Die Aufregung scheint sich grundsätzlich gelegt zu haben. Womöglich ist Apple auch etwas geschickter vorgegangen. Man holte sich Rat bei den deutschen Datenschutzbehörden. Die Touren von Kamera-Autos und Kamera-Rucksack-Fußgängern wurden öffentlich angekündigt und dokumentiert. Und der Konzern kommuniziert auch relativ offen die Möglichkeit sein Haus verpixeln zu lassen. Ergebnis: bei Apple sind – anders als bei Google – die allermeisten Häuserfronten zu sehen. Und von Protesten gegen Apple-Autos oder Apple-Fußgänger ist auch nichts bekannt.