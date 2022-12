Apple-Notruf – Wenn Handys auf der Skipiste Autounfälle melden

Es ist eigentlich eine praktische Sache: Apple hat seine neuesten Smartphones und Uhren mit einem automatischen Autounfall-Notrufsystem ausgestattet. Die Sensoren in den Geräten registrieren, wenn man im Auto unterwegs ist und plötzlich ein Aufprall stattfindet, dann wird eine Verbindung zur Notrufnummer 112 hergestellt. Dort bekommen die Mitarbeitenden eine Ansage von Apple vorgespielt, dass eventuell ein Autounfall passiert ist. Dabei werden die GPS-Koordinaten des möglichen Unglücksortes übermittelt.

Falsche Apple-Alarme in Traunstein

In Bayern ist dieses System bereits aktiv. Allerdings fühlen sich einige Mitarbeitende in den Notrufzentralen damit etwas alleine gelassen, insbesondere da die Apple-Geräte anscheinend reihenweise falsche Alarme produzieren. Anton Groschak von der Leitstelle Traunstein erzählt von Apple-Notrufen im "niedrigen zweistelligen Bereich", von denen allerdings nur ein einziger wirklich begründet war. Auch hier allerdings kein Autounfall; ein Mann war die Kellertreppe hinuntergestürzt. In den meisten anderen Fällen hatten User beim Einrichten des Notrufsystems an ihren Endgeräten versehentlich den Alarm ausgelöst.

Die Notrufzentralen müssen aber jedes Mal, wenn sich eine Uhr oder ein Handy meldet, den Besitzer oder die Besitzerin zurückrufen. Falls niemand erreichbar ist, müsste eigentlich ein Rettungsteam losgeschickt werden. Allerdings ist das genaue Prozedere offenbar nicht geklärt. Anton Groschak und sein Team hätten sich gewünscht, auf die Apple-Notrufe vorbereitet zu werden. Nun müssen sie selbst entscheiden, wie zu reagieren ist. Die Falschmeldungen binden dabei unnötig Arbeitskräfte, wie Groschak erklärt.

Apple-Notruf bislang nicht zuverlässig

Dass sich die Sensoren beziehungsweise die zugehörigen Algorithmen in den Apple-Geräten immer wieder irren, ist bekannt. So hat das Wall Street Journal in eigenen Crash-Tests herausgefunden, dass bei Auffahrunfällen, in denen das vordere Fahrzeug steht, manchmal kein Notruf ausgelöst wird. Dagegen schlugen Apple-Geräte in Vergnügungsparks bei Achterbahnfahrten Alarm. Offenbar erkannten sie Sensoren die Situation fälschlicherweise als Autofahrt und das starke Abbremsen der Achterbahn-Wagen als Crash.

Autounfälle auf der Skipiste?

Nun gibt es ein neues Szenario, das für das Notfallsystem eine echte Herausforderung darstellt: Mit Beginn der Wintersaison werden demnächst viele Skifahrer unterwegs sein, die auch die neuen Apple-Geräte dabeihaben. In den USA gibt es bereits erste Probleme in dort geöffneten Skigebieten. Eine schnelle Talfahrt und abruptes Abbremsen auf der Piste brachte dort die Apple-Algorithmen ebenfalls durcheinander, wie ein Nachrichtensender aus dem US-Bundesstaat Utah berichtet. Skifahrer lösten Alarm aus. Tatsächlich war ihnen nichts passiert und sie bekamen von dem Notruf auch nichts mit. Anton Groschak und seinen Leuten in der Leitstelle Traunstein droht demnächst womöglich also noch mehr Arbeit, wenn der Skibetrieb in den Alpen losgeht.

Apple hat nachgebessert

Apple hat zwar gerade ein Update seines Betriebssystems iOS veröffentlicht. Dabei soll auch die Unfallerkennung verbessert worden sein. Was genau verändert worden ist und welche Notruf-Fehler dadurch künftig vermieden werden, konnte ein Pressesprecher des Unternehmens auf Anfrage allerdings nicht mitteilen. Ob Skifahrer mit den neuen Algorithmen weiterhin blinden Alarm auslösen, ist also unklar, zumal diese Fälle erst jetzt bekannt geworden sind, als das Update bereits fertig war.

Anton Groschak wäre jedenfalls heilfroh, wenn die falschen Handy-Notrufe aufhören würden. Er richtet noch eine Bitte an alle Apple-User: falls jemand einen falschen Alarm ausgelöst habe, solle er nicht einfach das Gerät ausschalten und glauben, damit sei der Fall erledigt. Wichtig ist vielmehr die 112 anzurufen und dort mitzuteilen, dass einem nichts passiert ist.