"Swipe dich zum Traumjob": App soll Azubis und Firmen verkuppeln

In Oberfranken sind bis zu neun von zehn Stellen für Auszubildende unbesetzt – in Bayreuth Stadt und Land soll es für junge Leute nun einfacher werden, die passende Ausbildungsstelle zu finden. Eine kostenlose App mit dem Namen "Bridge: Swipe and apply" steht künftig dafür zur Verfügung.

Aufbau erinnert an Tinder, Bumble & Co.

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) und Landrat Florian Wiedemann (FW) haben die Ausbildungs-App der "Berufe4you UG" mit Sitz in Bayreuth am Montag vorgestellt. Mit Slogans wie "Swipe dich zum Traumjob" oder "Lass dich einfach Matchen" erinnert der Aufbau der App wenig an Angebote für die Partnersuche.

Wer eine Ausbildungsstelle sucht, erstellt zunächst ein Profil und bekommt dann sogenannte "Matchings" angezeigt, also Unternehmen aus der Region und Ausbildungsberufe, die zu ihm oder ihr passen sollen. Eine Bewerbung – die auch für das bereits angefangene Ausbildungsjahr noch möglich ist – kann ebenfalls per App einfach und schnell losgeschickt werden. Damit sollen Brücken auf eine Weise zwischen beiden Parteien gebaut werden, wie sie dem Kommunikationsverhalten der Schülerinnen und Schüler entsprechen.

"Stay in Bayreuth" soll Arbeitskräfte in der Region halten

Ein weiteres neues, digitales Angebot für die Karriere in Bayreuth ist die Plattform "Stay in Bayreuth", die von der Wirtschaftsförderung von Stadt und Landkreis stammt und gemeinsam mit der App "Bridge" vorgestellt wurde. Auf dieser Internetseite finden Jugendliche und Studienabgänger Job- und Ausbildungsangebote sowie Tipps zum Finden des passenden Berufs. Die App "Bridge" und der Internetauftritt "Stay in Bayreuth" kooperieren mit dem Ziel, junge Leute mithilfe der passenden Jobs in der Region zu halten.