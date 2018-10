App "Shelfd": Stöbern in den Mediatheken

Allein auf Youtube werden jede Minute 400 Stunden neue Videos hochgeladen. Selbst unersättliche Filmjunkies können bei der riesigen Video-Menge im Netz den Überblick nicht behalten. An diesem Punkt setzen die "Shelfd"-Macher David Streit, seine Freundin Hella und Co-Gründerin Andrea an. Auf ihrer Online-Plattform werden Videos empfohlen. "Shelfd", abgeleitet vom englischen "shelf" für Regal, bietet gleichsam ein digitales Magazin zur Orientierung an.

Mediatheken als Fundgrube

Den Stoff für ihre Plattform "Shelfd" liefern die diversen Mediatheken, sowohl öffentlich-rechtliche wie private. Viel Arte ist dabei, aber auch Netzkino und Watchbox. 30 Mediatheken surfen die "Shelfd"-Betreiber selbst ab und schauen sich die Filme an.

"Was wir weiterempfehlen, das landet bei uns auf der Plattform. Und der Nutzer gibt in seinem Profil an, was er am liebsten schaut und kriegt dann Tipps genau entsprechend seines Geschmacks." David Streit, Sehlfd-Gründer

Wer sich registriert, könne aus einem Dutzend Kategorien seine Lieblingsgenres auswählen. Ob Independent oder Deutscher Film, ob Kunst- und Kultur oder Gesellschaftsdokus - alle Geschmäcker können laut Streit differenziert bedient werden: "Unsere Nutzer steuern immer nur die zwei, drei selben Kanäle an. Ob das jetzt die ARTE-Mediathek ist oder die BR-Mediathek - sie gehen selten darüber hinaus. Insofern: Was sie bei uns bekommen, ist immer eine Überraschung, was es noch alles gibt." In der Regel ist das für die User kostenlos.

Empfehlungen von Menschen und nicht von Algorithmen

Besonders stolz ist Streits Team auf die persönlichen, durch mehrstündiges tägliches Surfen ermittelten Empfehlungen. Mit diesen persönlichen Tipps möchten sie sich langfristig von Streaming-Diensten unterscheiden, deren Empfehlungen auf Algorithmen basieren. "Denn so eine Empfehlung von einem Freund oder auch von einer vertrauten Marke wie 'Shelfd' ist viel mehr wert als einfach ein loser Algorithmus", meint Streit. Die Reaktionen der Community würden durchweg positiv ausfallen. Eine der Stimmen: "Wer liebevoll kuratierte Mediathekeninhalte sucht, findet diese bei 'Shelfd'." Oder: "Für alle, die Netflix schon leergeschaut haben."