App-Panne erlaubt Zugriff auf Daten britischer Minister

Eine Sicherheitslücke bei einer Handy-App hat dazu geführt, dass die persönlichen Daten von Ministern und Abgeordneten der konservativen britischen Tory-Partei am Samstag vorübergehend frei zugänglich waren. Laut britischen Medienberichten erhielten mehrere Minister Anrufe von Unbekannten, nachdem die Panne einen Tag vor dem Tory-Parteitag in Birmingham bekannt wurde. Ein Parteisprecher betonte am Abend, das Problem sei behoben, die Daten wieder sicher.

Journalistin bemerkt Datenpanne

Eine Journalistin der Zeitung "The Guardian" gehörte zu den Ersten, die die Panne bemerkten. Auf Twitter berichtete sie, um auf die persönlichen Daten eines Parteimitgliedes zugreifen zu können, genüge es, sich mit der Email-Adresse anzumelden, die das jeweilige Mitglied bei seiner Anmeldung für den Parteitag angegeben habe. Ein Passwort sei nicht verlangt worden.

Datenschutzbehörde ermittelt

Mit der App habe sie sich dann unter dem Namen des früheren Außenministers Boris Johnson anmelden können und Zugriff auf sämtliche Daten erlangt, mit denen Johnson sich für den Parteitag angemeldet hatte, berichtete Foster. Die britische Datenschutzbehörde leitete nach eigenen Angaben eine Untersuchung des Vorfalls ein.