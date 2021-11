App "democy": Mehr politische Bürgerbeteiligung per Smartphone?

Digital und gemeinsam mit den Bürgern Politik machen, geht das? Wenn es nach der "democy"-App geht, dann ja. Die App hat vor etwa einem Jahr Julius Klingenmaier aus Schwanfeld im Landkreis Schweinfurt entwickelt. Das Ziel: Den Dialog zwischen kommunaler Verwaltung und Bürgern verbessern. Die Bilanz ein Jahr später zeigt positive Erfahrungen, aber auch Verbesserungsbedarf.

Gerbrunn: Votum über Kindergarten-Standort per App

Die Gemeinde Gerbrunn nutzt die App seit über einem Jahr und hat damit gute Erfahrungen gemacht. In die App können Kommunen Thesen, also Projekte, Vorhaben und Ideen einstellen, über die die Bürger dann abstimmen können. So gab es beispielsweise beim Standort für den neuen Kindergarten ein eindeutiges Votum. Der Bau wird in der Ortsmitte entstehen und nicht am Ortsrand. "Das ist dann für die Kollegen eine Bestätigung – wir sind auf der richtigen Spur", so Bürgermeister Stefan Wolfshörndl, SPD.

Bürger sollen in Entscheidungen eingebunden werden

Bürgermeister Wolfshörndl hat sich zum Ziel gesetzt, über die "democy"-App die Bürger in Entscheidungen mit einzubeziehen. "Die App kann keine politischen Prozesse, oder eine Bürgerversammlung ersetzen, aber es ist ein Baustein, um ein Meinungsbild abzufragen." Neben den Fragen, die die Verwaltung in der App veröffentlicht, haben aber auch die Bürger selbst die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzubringen. Ohne großen Aufwand können Thesen, Anregungen und Projekte eingestellt werden.

Vorschlag eines Gemeindemitglieds wird realisiert

So hatte ein Bürger folgende These eingestellt: "Auf dem Neubau des Gemeindebauhofs soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden." Über 86 Prozent der Teilnehmenden haben sich für ein solches Projekt ausgesprochen. Die Gemeinde wird dies nun in die Tat umsetzen und die PV-Anlage installieren. Auch wenn lediglich 192 der rund 7.000 Einwohner ihre Stimme in der App abgegeben haben, sieht Bürgermeister Wolfshörndl kein Problem. "Das ist nicht repräsentativ, aber genauso ist eine Bürgerversammlung nicht repräsentativ, wenn ich 70 bis 120 Besucher habe und von denen äußern sich am Abend fünf."

Schwierigkeit: Hintergrundinformationen fehlen

Auch der Dettelbacher Bürgermeister Matthias Bielek (Freie Wähler) ist für die Einbindung der Bürger bei Entscheidungen per Smartphone. Das sei der richtige Weg, denn gerade über das Smartphone erreiche man eine breite Masse. Kritisch sieht er allerdings, dass Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen nicht hinterlegt sind. "Um ein Meinungsbild zu erhalten, das auch politische Entscheidungsprozesse beeinflusst, brauche ich mehr Informationen", so Bielek.

App-Entwickler ist noch lange nicht am Ziel

Entwickelt hat die "democy"-App Julius Klingenmaier aus Schwanfeld im Landkreis Schweinfurt. Sein Traum ist es, das politisches System direkter, transparenter und verständlicher zu machen – und das auf digitalem Weg. "Wir wollen immer mehr Leute dafür begeistern", so Klingenmaier. Denn viele Bürgerinnen und Bürger bekommen häufig das Gefühl, nicht gehört zu werden. Die App soll deshalb, gerade in Kommunen, dazu beitragen, die Verwaltung bei Entscheidungsfindungen zu unterstützen und die Mitbürger in Entscheidungen einzubinden und mitzunehmen.