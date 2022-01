App-Chaos: Genesene müssen sich nicht dreimal impfen lassen

Wer an Corona erkrankt ist und anschließend zwei Impfungen erhalten hat, gilt als geboostert. Hier sind die Regeln klar. Doch bei der Ausstellung des digitalen Impfzertifikats kann es zu Problemen kommen, von denen immer mehr Betroffene berichten.

Kein Booster-Vermerk in der App?

Wer drei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten hat, bei dem wird in der CovPass- sowie der Corona-Warn-App "Impfung 3 von 3" angezeigt. Für Gastronome und andere, die das Zertifikat scannen, ist damit klar: diese Person ist geboostert. Wer jedoch vor seinen Impfungen an Corona erkrankt ist, für den reichen bereits zwei Impfungen, um als geboostert zu gelten. Doch das digitale Impfzertifikat macht dabei nicht mit.

Ist jemand beispielsweise im Herbst 2020 an Corona erkrankt und hat sich im Sommer 2021 gegen Corona impfen lassen, so sollte dieser ein Impfzertifikat erhalten haben, in dem die Impfung als "Impfung 2 von 2" angezeigt wird. "Genesen und einmal geimpft" ist demnach gleichbedeutend mit "doppelt geimpft".

Lässt sich diese Person nun ein zweites Mal impfen, erhält sie auch ein neues Impfzertifikat. Doch auf diesem ist ebenfalls nur "Impfung 2 von 2" zu lesen - auf den ersten Blick fehlt also die dritte Impfung, um den Booster-Status anzuzeigen.

Technisches Problem - doch wo ist die Lösung?

Dieses Problem ist bereits seit Monaten bekannt - doch eine einfache Lösung ist nicht in Sicht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass die Apps in absehbarer Zeit angepasst werden, ist auf Anfrage jedoch nicht über Details im Bilde.

Das Bundesgesundheitsministerium, welches für die Apps zuständig ist, verweist darauf, dass das Problem nur auf europäischer Ebene gelöst werden könne. Wann die Apps an die neuen Anforderungen angepasst werden, ist noch unklar.

Was sollen Betroffene tun?

Obwohl es in den Apps den Anschein macht, müssen sich Menschen, die genesen und anschließend zweimal geimpft sind, nicht ein drittes Mal impfen lassen, um als geboostert zu gelten.

Auf Anfrage empfehlen das Robert Koch-Institut sowie die Bayerische Landesapothekerkammer, bei Events und in Restaurants beide Zertifikate vorzuzeigen: Die Corona-Warn-App und CovPass-App erlauben es, mehrere Zertifikate gleichzeitig abzuspeichern. Kontrolleure des Impfstatus müssten in diesem Fall erklärt bekommen, dass es sich beim zweiten Zertifikat trotz "2 von 2"-Anzeige um die Boosterimpfung handelt. Für viele ist diese Übergangslösung frustrierend - bei den aktuellen Booster-Regeln ist jedoch keine Alternative verfügbar.