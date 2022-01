Antivirenprogramm Norton installiert umstrittene Software auf PC

Das Antivirenprogramm Norton steht massix in der Kritik. Grund dafür ist eine neue Funktion, die das Programm letztes Jahr ohne viel Aufsehen zu seinem Norton 360-Paket hinzugefügt hat. Die Funktion namens "Norton Crypto" nutzt die Ressourcen des PCs zum Schürfen von Kryptowährungen - das kann den Computer langsamer machen, während Norton damit Geld verdient.

Was ist Norton Crypto?

Die umstrittene Norton-Funktion ist ein sogenannter Kryptominer, mit dem eine Kryptowährung gewonnen werden kann. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben keine Zentralbank, die sie reguliert und verwaltet. Stattdessen setzen sie auf die Blockchain: ein dezentrales Netzwerk auf Rechnern, das durch komplizierte Rechenarbeit die Sicherheit der Kryptowährung aufrechterhält. Wer seinen Computer nutzt, um auf der Blockchain mitzurechnen, erhält selbst etwas Kryptowährung als Belohnung. Das nennt man Kryptomining, zu deutsch "Kryptoschürfen".

Theoretisch kann jeder einen Kryptominer bei sich auf dem Heimcomputer installieren. Viel abfallen wird dabei jedoch nicht: Das Schürfen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist ein Riesengeschäft - weltweit werden gigantische Serverfarmen dazu genutzt. Deshalb ist auch der Energieverbrauch von Bitcoin und Ethereum so hoch. Bitcoin etwa verbraucht weltweit etwa so viel Strom wie das Land Argentinien. Ein einziger Rechner kann dagegen wenig ausrichten.

Norton profitiert - Nutzern könnte es schaden

Das bedeutet: Auch wenn der Kryptominer von Norton für seine User theoretisch etwas Kryptowährung schürfen kann, dürften sich die Einnahmen für Einzelpersonen stark in Grenzen halten. Gleichzeitig muss der User aber auch dafür bezahlen: Denn Kryptomining ist sehr rechenaufwendig, beansprucht die Grafikkarte des Computers und kostet Strom. Das Antivirenprogramm droht damit also, genau das Gegenteil davon zu tun, was es verspricht. Anstatt den Computer sauberer und schneller zu machen, könnte es ihn verlangsamen.

Wer von all dem profitiert? Vermutlich vor allem Norton selbst. Denn von aller geschürften Kryptowährung fließen 15 Prozent an das Unternehmen. Auf einem einzelnen Rechner ist das zwar nicht viel. Doch bei mehreren Millionen Usern weltweit könnte in der Summe ein Profit für Norton entstehen.

Heftige Kritik an Norton

Nortons Vorgehen wird in der IT-Branche scharf kritisiert. Sicherheitsexperte Chris Vickery schrieb auf Twitter: "Norton kostet seine Kunden mehr in Stromnutzung als sie beim Schürfen verdienen, aber macht selbst eine Menge Profit. Es ist widerlich."

Norton verwies in einem Statement darauf, dass unzufriedene User die Funktion auch wieder abschalten können. Tatsächlich ist es möglich, die Funktion manuell zu pausieren. Komplett entfernen lässt sich Norton Crypto aber nur über komplizierte Umwege.

Was sollen User jetzt tun?

Nutzer von Norton 360, die den Kryptominer von ihrem Computer entfernen wollen, können Norton zufolge die Datei "NCrypt.exe" von ihrem Computer entfernen. Die befindet sich im Norton-Programmordner. Zuvor ist es jedoch notwendig, in den Norton-Einstellungen den "Produktmanipulationsschutz" zu deaktivieren.

Allerdings würde Norton nichts daran hindern, den Kryptominer beim nächsten Update wieder hinzuzufügen. Wer sicher gehen möchte, sollte sich deshalb nach Alternativen zu Norton umsehen. Nicht zuletzt wird in der IT-Sicherheit in den letzten Jahren vermehrt von klassischen Antivirenprogrammen abgeraten, da diese oft den Computer eher langsamer machen. Meist ist es sinnvoller, sich auf den eingebauten Windows-Schutz, sichere Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verlassen. Außerdem sollte man niemals Dateien von Absendern öffnen, die man nicht kennt.