Anschlag von Halle: Der neue globalisierte Netz-Terror

"Alle Waffen haben versagt", schimpft der Attentäter von Halle in dem Video, das er per Helmkamera während der Tat ins Internet streamt, "ich habe bewiesen, wie wertlos selbstgebaute Waffen sind". Denn eigentlich war sein Ziel das exakte Gegenteil. Eigentlich hatte er zeigen wollen, wie gut man mit selbstgebauten Waffen morden kann. So steht es in einem Papier, das Stephan B. ins Netz gestellt hat.

Dass die selbstgebauten Waffen des 27-Jährigen versagt haben, hat verhindert, dass in Halle noch mehr Menschen sterben mussten. Stephan B. hingegen scheint in genau dieser Tatsache einen weiteren Beweis zu sehen, dass er ein NEET ist, wie er in dem Video sagt. NEET, das steht für "Not in Education, Employment or Training" und wird in der Internet-Subkultur gerne als Synonym für "Versager" verwendet.

4chan & 8chan: Radikalisierungsbeschleuniger aus dem Internet-Underground

Es ist nicht der einzige Verweis auf die Internet-Subkultur. Wie schon beim Terroristen von Christchurch scheint auch Stephan B. fest verankert zu sein in der Welt von Imageboards wie 4chan oder 8chan, die als Radikalisierungsbeschleuniger gelten. 8chan wurde nach der Bluttat von Christchurch abgeschaltet, geht aber möglicherweise bald wieder online – unter anderem Namen.

Es ist diese männlich geprägte Subkultur, in der sich Internet-Phänomene, Popkultur, Gaming-Leidenschaft und politischer Extremismus zu einer toxischen Mischung verbinden. Eine Mischung, die bereits bei den Anschlägen von Dylann Roof, El Paso und Christchurch eine wesentliche Rolle gespielt hat.

Terror als Highscore-Jagd

Diese Form des Terrors ist neu, sie wird deswegen auch als Chan-Terrorismus bezeichnet (wegen 4chan bzw. 8chan). Sie bedient sich eigener Codes und einer eigenen Inszenierung. Dazu gehört auch das Mittel der "Gamifizierung", sprich, dass die Opferzahlen wie ein Computerspiel-Highscore gezählt werden, oder der Terrorist vor seiner Tat verschiedene Ziele definiert, wie man sie aus Computerspielen kennt (sogenannte "Achievements").

Auch Stephan B. hatte eine solche Liste angelegt, seine zynischen "Achievements" bestehen zum Beispiel im Töten bestimmter Personengruppen mit Hilfe von bestimmten Waffen. Diese neue Form des Rechtsterrorismus funktioniert global und basiert auf globalen Codes. Der Rechtsterrorist im Jahr 2019 spricht perfekt Englisch, ist auf maximale Aufmerksamkeit aus und kennt sich in der Welt der Computerspiele- und Anime-Kultur aus. So sehr man in dieser Szene gegen die "Globalisten" wettert, so sehr ist man selbst Teil einer globalen, und wann man so möchte, "gleichförmigen" Kultur.

Antisemitismus und White-Supremacy-Ideologie

Dazu passt, dass diese Spielform der rechtsextremen Ideologie sich in einigen wesentlichen Punkten von der des klassischen deutschen Nachkriegs-Rechtsextremismus unterscheidet. So überhöht der mutmaßliche Täter von Halle die Juden zum Hauptfeind, was hierzulande weniger offensiv propagiert wird. Es gibt hingegen deutliche Bezüge zum US-amerikanischen Rechtsextremismus.

Das zeigt sich in der Verwendung von Abkürzungen wie "ZOG" (Zionist Occupied Government), die hierzulande keine Verwendung findet, sehr wohl aber in den USA. Es gibt außerdem deutliche Anleihen bei der Ideologie der White Supremacy, wie sie beispielsweise der amerikanische Rechtsextremist Jared Taylor vertritt. Auch das ist untypisch für den aktuellen Rechtsextremismus in Deutschland, wo in offiziellen Verlautbarungen eher einem "Kultur"- als einem "Blut"-Rassismus das Wort geredet wird.

Der Täter handelte alleine - und doch auch nicht

Das alles zeigt: Der mutmaßliche Täter von Halle mag die Tat alleine begangen und geplant haben, er mag somit als klassischer Einzeltäter gelten. Und trotzdem: Ideologisch und kulturell ist er Teil einer großen Gemeinschaft von radikalisierten und gefährlichen Internet-Trollen.