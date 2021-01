Angriff auf das Kapitol: Facebooks Werk & Twitters Beitrag

Lange Zeit haben sich Facebook, Twitter und Co. auf den Standpunkt gestellt, dass es egal sei, welche Formen von Informationen auf ihren Plattformen verbreitet werden. Lange Zeit verteidigten sie sich mit dem Argument, sie würden lediglich die Infrastruktur stellen. Lange Zeit sträubten sie sich gegen ein konsequentes Vorgehen gegen Fake News, Verschwörungstheorien, Drohungen und Hass.

"Facebook soll nicht zum Schiedsrichter über die Wahrheit werden," sagte Mark Zuckerberg noch im Mai 2020. Das änderte sich erst im Zuge der Corona-Pandemie und vor allem der US-Wahl. Die sozialen Netzwerke begannen, energisch gegen Falschmeldungen vorzugehen und schreckten auch nicht davor zurück, Falschaussagen des US-Präsidenten als solche zu kennzeichnen. Zu den zahlreichen Maßnahmen gehörte auch, per Algorithmus Nachrichten von Medien zu bevorzugen, die als verlässlich gelten. Nur wurden diese Maßnahmen nach der US-Wahl wieder rückgängig gemacht.

Trump auf Twitter: "Be there, will be wild!"

Man konnte ahnen, was am 6.1.2021 passieren würde. In den sozialen Medien hatte sich schon länger etwas zusammengebraut. Trump hatte per Twitter bereits am 19.12. zu Protesten aufgerufen. “Be there, will be wild!”, schriebt der noch-amtierende US-Präsident. Schon vorher hatte sich auf Facebook eine Gruppe gebildet, die gegen den angeblichen Wahlbetrug mobil machte. Die "Stop The Steal"-Gruppe schwoll 22 Stunden nach ihrer Gründung auf 32.000 Nutzer an, bevor Facebook den Stecker zog. Die Trump-Anhänger wichen auf andere Plattformen aus, Plattformen wie "Gab.ai" oder "Parler". Plattformen mit dezidiert rechtsextremer Ausrichtung, die rasant Mitglieder hinzugewinnen, seitdem die etablierten sozialen Medien schärfer gegen Hass und Verschwörungstheorien vorgehen.

Die Echo-Kammern werden lauter

Der Sturm auf das Kapitol zeigt deswegen auch, dass sich gerade eine rechtextreme Netzinfrastruktur herausbildet, eine rechtsextreme Parallelwelt und Filterblasen, die so undurchlässig sind, dass das Wort "Filterblase" diesmal wirklich passt. Die Filterblase-Theorie galt bislang unter Experten eher als Mythos, in Zukunft könnte sie wahr werden und zwar in einer Form, die durchaus Sorge bereiten kann. "Das Ganze zeigt, wie Echokammern einen gewaltigen Einfluss auf die reale Welt haben können", sagt etwa die Internetforscherin Renée DiResta. Viel spricht dafür, dass es in diesen Echokammern in Zukunft noch lauter werden könnte.

Größere Blasen, kleineres Publikum

Und trotzdem: Dass Trump und seine Anhänger auf Facebook und Co. nicht mehr schalten und walten können wie früher, sehen viele Experten als einen Fortschritt. Snapchat hat Trump schon für immer das Megafon entzogen, vielleicht folgen ähnliche Schritte auch irgendwann bei Facebook und Twitter. Die Europäische Union arbeitet an einem ambitionierten Gesetzespaket, welches nicht nur die Macht der großen Digitalkonzerne brechen, sondern auch europaweite Regeln für das Moderieren von Inhalten festschreiben soll. Und auch in den USA wird intensiv darüber nachgedacht, wie man die großen Plattformen so regulieren kann, dass die Demokratie keinen Schaden nimmt. Diese Maßnahmen könnten dazu führen, dass sich die Anhänger von kruden Ideen in ihre eigenen Filterblasen zurückziehen. Sie könnten aber zugleich dazu führen, dass diese Ideen ein sehr viel kleineres Publikum finden.