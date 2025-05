(Symbolbild) Hacker bieten gerade angebliche Nutzerdaten von Kunden der Computerspieleplattform Steam im Darknet an.

(Symbolbild) Hacker bieten gerade angebliche Nutzerdaten von Kunden der Computerspieleplattform Steam im Darknet an.

15.05.2025, 14:41 Uhr Audiobeitrag

> Netzwelt > Angebliches Steam-Datenleck: Was Gamer jetzt wissen müssen

Angebliches Steam-Datenleck: Was Gamer jetzt wissen müssen

Ein Hacker will 89 Millionen angebliche Steam-Datensätze im Darknet verkaufen. Was hinter der bedrohlich klingenden Nachricht steckt – und was Spieler jetzt wissen sollten, um ihre Konten richtig abzusichern.

Von Fritz Espenlaub