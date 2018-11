Anfrage an die Regierung? "fragdenstaat.de" hilft

Wer im Sommer einen Blick in den mysteriösen "Masterplan Migration" werfen wollte, der fast die Berliner Koalition platzen ließ, der konnte dies zuerst auf einer kleinen und eher unbekannten Plattform tun: "fragdenstaat.de" heißt sie. Mehr als 32.000 Anfragen wurden über fragdenstaat.de inzwischen schon gestellt, Arne Semsrott leitet die Plattform: "Uns geht es darum, Infrastruktur für die Demokratie zu schaffen. Die Behörden sitzen auf einem unglaublichen Wissensschatz und dieses Wissen, das nur wenige haben, sollen möglichst viele bekommen."

Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet Behörden zur Antwort

Ein Beispiel: Jemand pendelt täglich von Dachau nach München. Soll nun auf der Autostrecke eine Brücke saniert werden, kann der Pendler über fragdenstaat.de eine Anfrage an das Bundesverkehrsministerium stellen: Wann beginnt der Brückenbau? Wie teuer wird die Brücke? Der Nutzer muss sich aus der Datenbank der Seite nur die zuständige Behörde heraussuchen, den Rest macht die Plattform. Sie bereitet auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes eine Anfrage vor und schickt diese an die Behörde. Einen Monat Zeit hat eine Behörde laut Gesetz, um zu antworten. Die Ergebnisse werden auf der Homepage für den Anfragensteller, aber auch die breite Allgemeinheit veröffentlicht. Über das Informationsfreiheitsgesetz lassen sich verschiedene Dokumente anfragen, etwa Baupläne oder interne Protokolle. Ohne Informationen kann es manchmal schwer sein, gehört zu werden - mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes kann man Anliegen mit Fakten unterstützen.

Zwei Drittel der Anfragen sind kostenlos

Der Investigativ-Journalist Daniel Drepper gewann vor einigen Jahren einen Prozess gegen das Bundesinnenministerium: Dieses wollte ihm für eine umfangreiche Anfrage zur Sportförderung eine fünfstellige Summe in Rechnung stellen, da das Beschaffen der Akten so aufwändig gewesen sei. Drepper klagte – und gewann. Kostenlos sind jedoch trotzdem nicht alle Ersuchen. Sehr umfangreiche Anfragen können mit bis zu 500 Euro zu Buche schlagen, einfache kosten meist nichts. Denn bei 100 Aktenordnern ist der Aufwand entsprechend hoch. Behörden müssen aber in jedem Fall vorher Bescheid geben. Was ist eine einfache Anfrage und was ist besonders aufwändig? Das ist gesetzlich nicht definiert, war schon mehrfach Thema von Gerichtsprozessen. Eine Faustregel: Zwei Drittel aller Anfragen sind im Schnitt kostenlos.

In Bayern bislang kein Informationsfreiheitsgesetz

Das Informationsfreiheitsgesetz kann für Bürger ziemlich praktisch sein - aber: Niedersachsen, Sachsen und auch Bayern haben als einzige deutsche Bundesländer kein Informationsfreiheitsgesetz. Denn das ist in Deutschland Ländersache. Aber Arne Semsrott hofft auf baldige Besserung in Bayern.

"Das ist in Bayern ein interessantes Thema in den Koalitionsverhandlungen, weil die Freien Wähler das versprochen haben und die CSU das nicht will. Es gibt aber auch in Bayern das Umweltinformationsgesetz - alle Informationen, die mit der Umwelt zu tun haben, müssen auch herausgegeben werden." Arne Semsrott, fragdenstaat.de

Wenn zum Beispiel ein neues Schwimmbad in der heimischen Stadt gebaut werden soll, hat dies ja immer auch Auswirkungen auf die Umwelt. So kann man über Umwege vielleicht – auch in Bayern - doch noch an das erhoffte Dokument gelangen.

Plattform auf Spendengelder angewiesen

Eine andere Möglichkeit: Jemand könnte das Informationsfreiheitsgesetz selbst schreiben und versuchen, dieses als Volksentscheid durchzusetzen. Eine verrückte Idee? Ja, vielleicht, aber die Macher von fragdenstaat.de unternehmen einen ähnlichen Versuch gerade für ein Gesetz in Berlin. Arne Semsrott und seine Kollegen, sind Idealisten für freie Informationen. Fast 1.000 Anfragen hat Semsrott schon selbst gestellt, diverse Klagen zudem aus eigener Tasche vorfinanziert. Die Plattform selbst finanziert sich über Spenden. Wer Transparenz fordert, muss diese auch selbst vorleben – und so weist der Transparenzbericht für das dritte Quartal 2018 ein fettes Minus aus.

"Es ist tatsächlich so, dass unsere Finanzierung nicht gesichert ist. Wenn wir nicht genügend Gelder kriegen, müssen wir es wahrscheinlich am Wochenende ehrenamtlich machen, aber wir wollen das natürlich gerne hauptamtlich machen und dafür brauchen wir Gelder."