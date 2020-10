Analyse: Eine Corona-App, viele Verbesserungsvorschläge

3. Zu wenig Verbindung zu Gesundheitsämtern

Die Forderung, den Gesundheitsbehörden mehr Zugriff auf die Daten der App zu verschaffen, wurde bereits im September vom Amtsärzte-Verband geäußert, nun äußerte sich laut "Handelsblatt" etwa CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge entsprechend. NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) und Berlins Bürgermeister Müller (SPD) stimmten bei "Anne Will" zu: Daten aus der App sollen ans Gesundheitsamt gehen.

Welche Daten genau gemeint sind, bleibt auch hier offen. Letztlich weiß die App im Falle einer Infektion maximal Folgendes: Mein Nutzer ist infiziert und diese Handys (beziehungsweise verschlüsselten Codes) waren in der letzten Zeit in seiner Nähe. Selbst wenn die Gesundheitsämter an diese App-Daten kommen könnten, würden ihnen diese nur nutzen, wenn sie die anonymen App-Nutzer-IDs entschlüsseln könnten. Die App wäre nicht mehr wirklich anonym, ein App-Exodus recht wahrscheinlich.

Hinzu kommt: Die App weiß ganz bewusst nicht, wo ihr Nutzer sich aufhält, also ob er in Garmisch oder Itzehoe andere Menschen trifft. Sie beruht auf Bluetooth-Technologie, nicht auf GPS-Standort-Daten. Daher ist auch nicht klar, an welches Gesundheitsamt die Daten überhaupt gehen sollten, wenn jemand eine Infektion einträgt. Würde die App den Standort des Nutzers verarbeiten, könnten massenhaft De-Installationen die Folge sein.

Ein Vorschlag zur Güte wäre hier wohl eine – etwa von Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und anderen ins Spiel gebrachte – freiwillige Datenspende oder Weitergabe. Wer positiv getestet wird und sein Ergebnis in die App einträgt, könnte über einen zusätzlichen Haken etwa seinen Wohnort angeben und zustimmen, dass das Gesundheitsamt von Landkreis X ihn kontaktieren darf. Er könnte dann weitere Informationen angeben, die dabei helfen könnten, Infektionscluster aufzudecken. Etwa könnten alle anonymen IDs, die am vergangenen Samstag zwischen 20 und 23 Uhr auf dem Handy des Infizierten festgehalten wurden, eine Sonder-Nachricht erhalten, dass sie mit einen Corona-Infizierten im Theater saßen - und gerne auch andere Besucher ohne App warnen sollten.

4. Zu wenige Funktionen und Weiterentwicklung

Eine von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), SPD-Politiker Lauterbauch, aber auch von einigen Digitalexperten geäußerte Forderung ist, die nach einem großen Update oder weiteren Funktionen in der App. Teils werden diese Anregungen mit konkreten Vorschlägen versehen (Lauterbach), teils eher allgemein geäußert (Söder).

Grundsätzlich ist eine solche ständige Erneuerung der App sicherlich sinnvoll, da sie neue User anziehen und bestehende Nutzer binden könnte, wie bereits oben erwähnt. Das gilt solange die App nicht zu komplex und überladen wird. Instagram-Nutzer, die aktuell mit der 15., bei einer anderen App abgeschauten, Neuerung ("Reels") überschüttet werden, können davon sicher ein Lied singen.

Einige Neuerungen wurden dabei seit dem App-Start im Sommer tatsächlich eingebaut. So funktioniert das Programm mittlerweile auch in Teilen des EU-Auslands und kann auch bei Risiko-Begegnungen in Italien oder Irland Alarm schlagen. Wer positiv getestet wird, erhält zudem Zugriff auf ein Symptom-Tagebuch, dass er oder sie freiwillig führen kann.

Grundsätzlich sind aber noch einige Neuerungen durchaus denkbar und sinnvoll. Beispielsweise, die Möglichkeit, dass Nutzer – nach dem Lockdown – gesondert angeben können, wenn sie sich in einer größeren Menschenmenge befinden und so Cluster erkennbarer machen. Auch, dass die App die aktuellen Einschränkungen für den jeweiligen Aufenthaltsort (nicht über GPS ermittelt) zuverlässig und verständlich angibt, könnte einen Mehrwert bieten.

Kurzum: Stetige Updates für die App sind nicht nur denkbar, sondern gar geboten, damit die App uns gegen die Pandemie helfen kann.