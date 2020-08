Amtsgericht München: Frau haftet für illegalen Download

Das Amtsgericht München hat eine Frau aus Starnberg zu einer Zahlung von knapp 5.000 Euro verurteilt. Der Fall bezog sich auf eine Urheberrechtsverletzung aus dem Jahr 2014: In einem Peer-to-Peer-Netzwerk, welches es möglich macht, Dateien unter zahlreichen Nutzern gleichzeitig auszutauschen, hatte ein Account die US-Komödie “Für immer Single?” zum Download zur Verfügung gestellt.

Die IP-Adresse dieses Download-Angebots wurde zu der Frau in Starnberg zurückverfolgt. Die gab jedoch an, sich zum fraglichen Zeitpunkt im Bett befunden zu haben. Somit könne jedes Familienmitglied, aber auch ein Hacker von außen, für die Urheberrechtsverletzung verantwortlich sein.

Das Amtsgericht München urteilte nun, dass die Starnbergerin auch für einen Upload zur Rechenschaft gezogen werden kann, an dem sie behauptet, nicht beteiligt gewesen zu sein. Die zuständige Richterin gab dazu an: “Wird über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, trägt der Anschlussinhaber eine sekundäre Darlegungslast. Dieser entspricht er dadurch, dass er vorträgt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche anderen Personen selbstständigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten und als Täter der Rechtsverletzung in Betracht kommen.”

Aber was ist mit der Störerhaftung?

Das Urteil zeigt: Die Rechtslage beim eigenen Internetanschluss bleibt kompliziert. So hatte 2016 etwa der Bundesgerichtshof entschieden, dass Anschlussinhaber nicht für die Urheberrechtsverletzungen von volljährigen Gästen abgemahnt werden können. Anders als im aktuellen Fall konnte damals allerdings nachgewiesen werden, wer für die Verletzung veranwortlich war.

Unberührt von dem Urteil bleibt die Störerhaftung: Wer kein privates, sondern ein öffentliches WLAN anbietet (etwa in einem Café), der haftet seit 2017 nicht mehr für Urheberrechtsverletzungen von Menschen, die dieses WLAN nutzen.