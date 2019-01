Amazon lässt Mitarbeiter fürs Image twittern

Seit Jahren Kritik an Amazon

Nicht alle Versandmitarbeiter sind so zufrieden wie Botschafterin Anne. Seit Jahren steht Amazon wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. In der Vorweihnachtszeit haben Mitarbeiter in mehreren deutschen Amazon-Logistikzentren die Arbeit niedergelegt, erst Mitte Januar hat die Gewerkschaft Verdi im bayerischen Amazon-Logistikzentrum in Graben bei Augsburg wieder für einen Tarifvertrag gestreikt. Dieser soll unter anderem für eine einheitliche Bezahlung der Mitarbeiter sorgen.

Sylwia Lech war bis vor Kurzem Betriebsrätin in Graben und verantwortet mittlerweile als Verdi-Gewerkschaftssekretärin den Bereich Handel für den Bezirk Augsburg. Sie sieht das Twitter-Botschafter-Projekt kritisch: "Amazon macht das, um sein Image nach außen aufzubessern. Das ist meiner Meinung nach schon sehr angeknackst", sagt die Gewerkschafterin.