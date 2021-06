Amazon lässt Algorithmus Kündigung schreiben

Um die Flut an Bestellungen besser zu bewältigen und vermutlich auch, um Kosten zu sparen, hat Amazon in den USA schon vor rund sieben Jahren damit begonnen, die Pakete selbst auszuliefern. Dafür wurde die Tochter Flex gegründet, die seit 2017 auch in Deutschland aktiv ist. Den freiberuflichen Fahrern und Fahrerinnen wird ein Stundenlohn von 25 Euro in Aussicht gestellt. Man braucht allerdings ein eigenes Auto, muss Sprit und alle Versicherungen selbst bezahlen. Wenn bei der Lieferung Pakete kaputtgehen, steht der Fahrer in der Pflicht.

Firmen-Transporter tötet eigene Top-Managerin

Außerdem herrscht beim Auslieferdienst von Amazon offenbar enormer Zeitdruck. In den USA wurde darüber berichtet, dass der Konzern bei seinen Vorschriften regelmäßig Sicherheitsvorschriften überging, um die Lieferzeiten zu drücken. Folge waren eine Reihe von schweren Verkehrsunfällen.

2013 wurde sogar Amazons eigene Finanzchefin, Joy Covey, von einem Laster tödlich verletzt, der Pakete im Auftrag von Amazon auslieferte. Der Umstand, dass der Unfall mit einem Fahrer passierte, der für das eigene Unternehmen unterwegs war, wurde lange verschwiegen und erst 2019 von Journalisten aufgedeckt.

Vier Kameras gucken den Fahrern über die Schulter

Inzwischen kommt in den USA eine Technik zum Einsatz, die die Mitarbeiter vor Unfällen bewahren soll. Die Fahrzeuge der Paketboten werden mit hochmodernen Überwachungskameras der Firma Netradyne ausgestattet, die in alle vier Richtungen filmen. Die Systeme werden zudem von künstlicher Intelligenz unterstützt. In einer Gefahrensituation soll dann eine Stimme den Fahrer warnen. Die Kameraaufzeichnungen könnten auch dazu dienen, die Schuldfrage bei einem Unfall zu klären.

Die Zusteller und Zustellerinnen sind allerdings wenig begeistert. Manche befürchteten von Anfang an mehr Kontrolle, mit dem Ziel, die Lieferzeiten noch mehr zu drücken.

Entlassungen werden automatisch ausgeführt

Die Befürchtungen scheinen nicht unbegründet zu sein. Wie jetzt der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, geht die Kontrolle noch weiter, als sich selbst viele Kritiker ausgemalt hatten. Die Lieferzeiten der Fahrer werden demnach von Programmen automatisch erfasst und ausgewertet.

In der ausführlichen Recherche wurden 15 Fahrer und Fahrerinnen und Amazon-Mitarbeiter aus anderen Abteilungen befragt, so dass sich ein recht klares Bild ergibt: alle standen unter extremem Zeitdruck; offenbar auch die Mitarbeiter in der Zentrale, die die Lieferungen koordinieren sollen. Draußen gab es deshalb angeblich kaum Unterstützung für die Zusteller.

Verspätungen wurden von den Algorithmen gnadenlos ins Ranking der Mitarbeiter aufgenommen. Den Stand bekam jeder per Mail immer wieder mitgeteilt, wobei Herabstufungen oft nicht nachvollziehbar waren. Wenn das Ranking unter einen bestimmten Wert sinkt, schickt das Programm demnach die Kündigung los. Manche der befragten Mitarbeiten wussten aber noch nicht einmal, warum sie entlassen wurden.

Gibt es auch in Deutschland Entlassungsroboter?

Der Bericht von Bloomberg bezieht sich auf die Zustände bei Amazon in den USA. BR24 wollte wissen, ob denn auch hierzulande Mitarbeiter von Programmen, sogenannten Bots, beurteilt und am Ende vielleicht sogar entlassen werden. Die Antwort von Amazon Deutschland fällt ausweichen aus:

"Diese Vorwürfe basieren auf Einzelfällen und entsprechen nicht der Wirklichkeit für die große Mehrheit der Amazon Flex Lieferpartner. Wir haben stark in Technologien und Kanäle investiert, über die der Status und die Eignung für das Programm für Lieferpartner ersichtlich werden." Stellungnahme Amazon

Auf Nachfrage erklärt Pressesprecher Stephan Eichenseher, dass es bei Amazon selbst keine automatisierten Personalentscheidungen gebe. Kündigungen durch den Algorithmus treffen also die hauseigenen Mitarbeiter nicht. Für die Flex-Fahrer, die ja Selbständige sind, kann Eichenseher solche Entlassungen aber nicht ausschließen. Auch über die Zustände in anderen europäischen Ländern weiß der Sprecher nichts.

Dass Amazons Erfolg zu einem guten Teil auf der Schnelligkeit bei der Auslieferung der Pakete beruht, ist kein Geheimnis. Und Geschwindigkeit lässt sich vor allem durch Automatisierung erreichen. Amazon erklärt das ausführlich auf einer eigenen Seite.

Trotzdem schießt der Konzern im Bemühen, Arbeitsabläufe zu optimieren, gerne über das Ziel hinaus. Berichte darüber gibt es immer wieder. Die 15 Aussagen von Betroffenen, die über die Zustände bei Flex klagen, einfach als Einzelfälle abzutun, lässt Amazon dabei weder glaubwürdiger noch sympathischer erscheinen.