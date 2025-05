Amazon-Haul startet in Großbritannien – wann in Deutschland?

Wer auf die US-Seite von Amazon Haul (externer Link) geht, den springt sofort die ganze Palette all jener Dinge an, die man sich vielleicht insgeheim immer schon gewünscht hat – oder auch nicht: einen Ausweishalter für die Arbeit zu 1,99 Dollar, fünf Schlitzschrauben zu 2,69 Dollar oder 40 kleine bunte Froschfiguren, die gibt es für 5,38 Dollar. Das alles findet sich in der Rubrik "Crazy Low", also "wahnsinnig billig". Man kann auch die Kategorien: Männer, Frauen, Elektrogeräte, oder Küche virtuell durchschlendern. Haul (zu Deutsch: Beute oder Fang) bietet einen Einkaufsbummel in einer endlosen Schnäppchenwelt. Neu auch: Auf der Einstiegsseite gibt es kuratierte Angebote, also etwa Empfehlungen von Influencern.

Keine Markenprodukte, lange Lieferzeiten

Wer gezielt nach bestimmten Marken sucht, findet bei Haul … nichts oder nur das, was es zu dieser Marke zum Preis von unter 20 Dollar gibt. Eine Waschmaschine oder eine hochwertige Schlagbohrmaschine – bei Haul Fehlanzeige. Dazu muss man zurück in den klassischen Amazon-Shop. Und auch bei den Lieferzeiten gibt es deutliche Unterschiede: Während Amazon mit Auslieferung am nächsten Tag wirbt, kann es bei Haul schon mal zwei Wochen dauern, bis die Bestellung ankommt.

Was Amazon anpeilt, ist ein Segment, das bisher die Konkurrenz aus China erfolgreich beackert hat. Temu und Shein sind inzwischen extrem präsent mit Billigangeboten – auch in Europa.

Billighändler konzentrieren sich auf Europa

Und da sich die chinesischen Konzerne wegen der US-Zollpolitik gerade aus Amerika zurückziehen müssen, rückt für sie Europa noch mehr ins Visier. Höchste Zeit also, dass Amazon dem etwas entgegensetzt, wenn es Europa nicht an die Konkurrenz verlieren möchte.

Und so startet jetzt Haul in Großbritannien – zunächst in einer Testversion. Laut eigener Mitteilung (externer Link) umfasst das britische Angebot momentan tausende Produkte für 20 Pfund, die meisten sogar unter 10 Pfund. Zum Start bietet man Gratisversand ab 15 Pfund Einkaufswert an und 5 Prozent Rabatt, wenn für mehr als 50 Pfund einkauft wird.

Kommt Haul bald nach Deutschland?

Ob und wann Amazon seinen Ableger auch nach Deutschland schickt, ist unklar. Das Unternehmen teilt dazu nichts mit. Und auch beim deutschen E-Commerce-Verband bevh, in dem der US-Konzern Mitglied ist, weiß man angeblich nichts über die Deutschland-Pläne. Allerdings ist der hiesige Markt einer der lukrativsten für Amazon überhaupt.

Deshalb wäre es verwunderlich, wenn Amazon gerade hierzulande das Billig-Artikel-Feld Temu und Shein überlassen würde. In Deutschland ist zudem TikTok mit seinem Shop seit März online. Auch hier geht es um eher preisbewusste und auch besonders um die junge Kundschaft. Der Druck, bald auch in Deutschland mit Haul loszulegen, dürfte also groß sein.