Amazon blockiert LGBT-Produkte in den VAE

Auch in den USA gibt es Protest

Pikanterweise wurde das Vorgehen von Amazon bekannt, nachdem Amazons Heimatstadt Seattle am Wochenende seinen jährlichen Pride-Marsch veranstaltet hatte. Die Organisatoren hatten zuvor die Verbindung zu Amazon abgebrochen. Sie werfen dem Unternehmen Unterstützung von Anti-LGBTQ Politikern vor. Sie sprechen unter anderem von Spenden in Höhe von mehr als 450.000 US-Dollar, die Amazon an Politiker gegeben habe, die 2020 gegen das “Equality Act” gestimmt hatten. Das Gesetz regelt den Schutz vor Diskriminierung für die Bereiche sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität.

„Wir können einfach nicht mit Organisationen zusammenarbeiten, die unserer Gemeinschaft durch die Unterstützung diskriminierender Gesetze und Politik aktiv schaden“, sagte Seattle Pride in einer Erklärung.

