Amazon bezahlt Mitarbeiter in den USA für positive Tweets

Die sogenannten Amazon-Botschafter sollen rund um die Uhr auf kritische Tweets reagieren und schreiben, wie zufrieden sie bei dem Online-Versandhändler sind. Amazon wird bald Tausende Saisonarbeiter einstellen müssen, die im hektischen Weihnachtsgeschäft Pakete packen sollen. Arbeitsmarktexperten zufolge können negative Tweets potenzielle neue Mitarbeiter abschrecken, die während der derzeit starken Konjunktur auch andere Jobmöglichkeiten haben. Das berichtet AP.

Twittern Amazon-Mitarbeiter oder Bots?

Die Luftzirkulation sei "sehr gut", twittert zum Beispiel eine Nutzerin namens Shauntrelle, die nach Angaben von Amazon früher im Verpackungslager in Jacksonville in Florida Pakete gepackt hat. Zudem gebe es zwei halbstündige Pausen während der Zehn-Stunden-Schicht, schreibt sie weiter und nennt das einen "Vorteil". Andere Nutzer glauben ihren fröhlichen Botschaften nicht und halten sie für einen Bot. Shauntrelle antwortet auch ihnen, sogar mit Tippfehler: "Wir sind total noraml und keine Bots und wir sind total glücklich, für eine großartige Firma arbeiten zu dürfen."

Amazon will gegen Onlinegerüchte über schlechte Arbeitsbedingungen vorgehen

Tweets wie diese sind Teil von Amazons Strategie, gegen Negativschlagzeilen und Onlinegerüchte über schlechte Arbeitsbedingungen in seinen Lagern vorzugehen. "Es ist wichtig, dass wir Menschen erfolgreich über die tatsächliche Ausstattung und Situation in unseren Logistikzentren aufklären", heißt es vonseiten des Unternehmens.

Mitarbeiter: Wir dürfen auf Toilette gehen und verdienen genug

So versichern die Botschafter, während der Arbeit auf die Toilette gehen zu dürfen und genug zu verdienen, um ihre Rechnungen zu zahlen. Einige verteidigen auch Gründer und Chef Jeff Bezos: "Mr. Bezos zahlt mir ein sehr komfortables Gehalt", schreibt einer unter einen Tweet, in dem die Löhne bei Amazon mit Bezos' Milliarden verglichen werden.

Unternehmens-Botschafter haben wenig Follower

Wie viele Mitarbeiter zu Amazons Botschaftern zählen, teilt das Unternehmen nicht mit. Auch für ein Interview zeigte sich Amazon nicht bereit, erklärte aber, dass die genannten Zitate echt seien. Die Twitterkonten sehen alle gleich aus: Sie wurden im August eingerichtet und verwenden im Kopf der Seite das lächelnde Logo von Amazon. Einige haben weniger als 20 Follower. Sie geben zwar an, dass sie Botschafter für Amazon sind, nennen aber nur ihre Vornamen. Die Nachrichtenagentur AP konnte die Namen nicht verifizieren und auch die Nutzer nicht kontaktieren. Laut Amazon sind die Botschafter weder fiktiv, noch wird ihnen gesagt, was sie schreiben sollen.

Arbeitssuchende recherchieren auf Twitter

Amazon hat seine Gründe, den eigenen Ruf im Netz aufpolieren zu wollen. Es mangelt wegen der guten Konjunktur an Arbeitskräften, die in den Verpackungslagern angestellt werden sollen. David Lewis von der Beratungsfirma OperationsInc sagt, potenzielle neue Mitarbeiter durchsuchten Twitter nach Informationen über Unternehmen, und ein positiver Tweet könne einen negativen "abmildern".

US-Senator Bernie Sanders kritisiert Amazon regelmäßig auf Twitter

Einige der Botschafter richten sich gezielt an einen besonders lauten Kritiker des Unternehmens, Bernie Sanders. Der US-Senator hat auf seinem Twitter-Account fast neun Millionen Follower. Regelmäßig weist er auf die Spanne zwischen dem durchschnittlichen Lohn bei Amazon und Bezos' riesigem Vermögen hin. Als ein Nutzer darauf zuletzt schrieb, die Mitarbeiter sollten sich in einer Gewerkschaft organisieren, antwortete einer der Botschafter: "Das einzige, das ich organisieren muss, ist mein Kleiderschrank." In einer E-Mail erklärte Sanders dazu: "Wenn Amazon allen Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn zahlen und sie würdevoll behandeln würde, müssten sie nicht Dutzende Menschen dafür bezahlen, den ganzen Tag zu twittern."

24.316 Euro ist der Durchschnittsverdienst bei Amazon

Die Löhne bei Amazon hängen nach Angaben in den Ausschreibungen vom Standort ab. Der Einstiegslohn liegt in Austin im US-Staat Texas bei 10 Dollar (8,55 Euro) pro Stunde und bei 13,50 Dollar (11,54 Euro) in Robbinsville in New Jersey. Im Schnitt verdiente ein Mitarbeiter nach Angaben von Amazon im vergangenen Jahr 28 446 Dollar (24 316 Euro) - darin eingeschlossen Vollzeit-, Teilzeit- und temporäre Beschäftigungen.

Amazon-Gründer Jeff Bezos verdienst 1,5 Millionen Euro pro Jahr

Bezos bekommt dagegen fast 1,7 Millionen Dollar (1,5 Millionen Euro) im Jahr. Der größte Teil seines Vermögens ist an den Aktienwert von Amazon geknüpft: Sein 16-prozentiger Anteil am Unternehmen ist mehr als 150 Milliarden Dollar (128 Milliarden Euro) wert. "Als Amazon-Mitarbeiter kann ich euch sagen, dass ich Mr. Bezos niemals böse sein könnte", schreibt ein Botschafter dazu auf Twitter.

Botschafter laden zu Sightseeing-Touren bei Amazon ein

Doch Tweets allein sollen es nicht richten: Die gekauften Nutzer wollen auch, dass Kritiker sich die Lagerhäuser selbst ansehen. Sie posten Links zu geführten Touren bei Amazon, die das Unternehmen seit einigen Jahren anbietet. "Schau doch mal, ob du eine Tour machen kannst", antwortet Shauntrelle einem Nutzer. "Dann hast du vielleicht eine andere Meinung über das "berühmt-berüchtigte" Amazon, von dem du da sprichst."