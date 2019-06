Alman-Humor auf Instagram: Älter als man denkt

Jemanden, der sich für etwas hält, was er offensichtlich nicht ist, als "Deutsche Sherlock Holmes" zu bezeichnen, das ist sicher provokant, viele finden das aber auch witzig. Auf jeden Fall ist es mehr, als der simple "Bernd das Brot ist wie SpongeBob"-Witz. Es ist spöttischer, gemeiner. Auf Twitter hatte sich das Meme zu einer Art scharfen Kommentar zu aktuellen Themen entwickelt.

Auf Instagram ist davon nicht wirklich etwas übrig. Das "x ist wie y"-Format wird fröhlich und banal weitergeführt, niemand wird angegriffen. Mittlerweile allerdings entwickelt sich das Meme in eine weitere Richtung weiter: Es wird spezieller. Denn es muss ja nicht alles Deutsch sein im Internet. "Migrantische Dings" verpackt zum Beispiel das Aufwachsen in (in der Regel) türkischstämmigen Familien in Memes. Oder "Bayerische Dings" - mit Lokalkolorit.