allesindenarm: Was steckt hinter dem Social-Trend?

Zugleich wäre es nicht Social Media und nicht das Thema Impfen, wenn nicht auch bei zu #allesindenarm heftig gestritten würde. So werfen einige den #allesindenarm-Postenden Moralismus vor, andere sprechen davon, dass die Ungeimpften zu Sündenböcken erklärt und mit dem Finger auf sie gezeigt werde. Andere werden unsachlicher, nennen die Geimpften etwa eine kranke Sekte und die Hashtag-Nutzer Sprechpuppen.

Kann man Ungeimpfte noch überzeugen?

Allgemein bleibt die Frage, auf wie viel fruchtbaren Boden die Impf-Werbeaktion in Deutschland aktuell fällt. Die fortlaufende "Cosmo"-Studie der Universität Erfurt zur Corona-Pandemie sieht Stand Anfang November mehrere Gruppen Ungeimpfter: Solche mit hoher Impfbereitschaft, Unsicherer/Zögerliche mit mittlerer Impfbereitschaft und Impfverweigerer mit niedriger Impfbereitschaft. Letztere haben wenig Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffs und glauben auch nicht an seinen Nutzen oder die Möglichkeit andere damit zu schützen. Laut der Befragung sind 64 Prozent der noch ungeimpften Befragten Impfverweigerer, sieben Prozent der Ungeimpften sind grundsätzlich bereit, 29 Prozent sind unsicher und zögerlich, zeigen also eine mittlere Impfbereitschaft.

Die mittel bis stark impfbereiten Ungeimpften sehen beide vergleichbar hohe Hürden vor einer Impfung, unterscheiden sich aber dahingehend, dass die Zögerlichen und Unsicheren weniger Vertrauen in den Impfstoff und seine Fähigkeit die Gemeinschaft zu schützen haben. Die Bedrohung durch Corona schätzen die beiden Gruppen ähnlich ein, während die Verweigerer die Impfung eher für überflüssig halten.

Die Autoren der Cosmo-Studie empfehlen in der Folge, dass Ärzte, aber auch andere, Falschinformationen zur Impfung entgegentreten, Sicherheitsbedenken adressieren und Fakten dagegenstellen. Außerdem sollten Nutzen und Dringlichkeit der Impfung und Pandemiebekämpfung weiter erklärt werden. "Aufsuchendes Impfen" alleine reiche nicht mehr, heißt es in dem Bericht. Die Überzeugung von Ungeimpften mit Argumenten und Erfahrungen, wie sie bei #allesindenarm versucht wird, erscheint im Lichte dessen also zumindest nicht als gänzlich verlorene Liebesmüh.