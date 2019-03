Künstliche Intelligenz macht Musik - jetzt mit Plattenvertrag

Warner Music will bald Musik vertreiben, die ein Algorithmus geschrieben hat. Das Musiklabel geht dafür eine Partnerschaft mit dem Startup Endel ein. Endel hat eine App entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz atmosphärische Klangwelten erschafft, die für jeden Nutzer personalisiert sind. Jetzt geht das Unternehmen den nächsten Schritt.

20 Alben auf Knopfdruck

Für Warner Music will Endel jetzt 20 Alben mit insgesamt 600 Tracks produzieren - veröffentlich werden sie auf Streamingmarkt via Spotify und andere Plattformen. Laut Endels Chef-Entwickler Dmitry Evgrafov werden alle Stücke "mit nur einem Knopfdruck" entstehen. In der Technologie, die er und seine Kollegen entwickelt haben, steckt theoretisch ein unendlicher Fundus an Musik.

Die Songs, die Endel und Warner hier auf den Markt bringen, haben aber wenig mit Pop- oder anderer Musik zu tun, wie sie im Radio und in den Charts läuft. Der Algorithmus schreibt "Ambient Music": Stücke ohne Gesang oder traditionelle Song-Struktur, die als Hintergrund-Beschallung und nicht zum aktiven Zuhören gedacht sind. Stattdessen sollen sie etwa beim konzentrierten Arbeiten oder Einschlafen passende Begleitung bieten.

Kann künstliche Intelligenz Songs schreiben?

Computer-Programme können mit künstlicher Intelligenz heute vieles tun, was klassischerweise Menschen vorbehalten war - auch in der Kunst. Letztes Jahr wurde ein Gemälde, welches ein Programm im Rembrandt-Stil angefertigt hatte, für 432.500 Dollar versteigert. Und auch in der Musik wird KI bereits eingesetzt - allerdings bisher vor allem in der Kuratierung: So nutzen Streaming-Anbieter wie Deezer Algorithmen, um ihren Nutzern möglichst persönliche Playlisten zusammenzustellen.

Auch Musik können Algorithmen bereits selbst komponieren - nur ist die noch weit davon entfernt, es mit Beyoncé und Robin Schulz aufnehmen zu können. Zahlreiche Programme haben es versucht, mit überwiegend durchwachsenen Ergebnissen. Ein Beispiel ist die Musik, die Googles "Magenta"-Projekt geschaffen hat. Die klingt vor allem ziemlich langweilig: