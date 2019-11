Algorithmen: ethische Leitlinien in die Praxis umsetzen

Von Technologien wie KI oder Algorithmen sind wir längst alle betroffen: Sie stecken in unseren Smartphones, spielen eine Rolle in der Arbeitswelt, egal ob in der Produktion oder bei Bewerbungen. Auch im Alltag treffen wir auf Algorithmen, zum Beispiel bei der Vergabe von Krediten oder Wohnungen. Es geht also um Vertrauen: Welche Qualität haben die Daten, die verarbeitet werden, wie werden sie erhoben und geschützt? Wer kontrolliert, dass es beim Programmieren fair zugeht? Können Betroffene nachvollziehen, was da beispielsweise im Inneren einer App passiert, und wo können sie sich beschweren, wenn sie sich benachteiligt fühlen?

Leitlinien der Initiative D21

💡 D21 ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, ein Zusammenschluss von rund 200 Unternehmen und Organisationen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Mit praxisnahen Non-Profit-Projekten sollen Bürgerinnen und Bürger befähigt werden, die Digitalisierung selbstbestimmt zu nutzen und zu gestalten.

Mit diesen Fragen hat sich knapp zwei Jahre lang eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Initiative D21 beschäftigt, die JuristInnen, PhilosophInnen, Wirtschaftsfachleute und IT-ExpertInnen zusammengebracht hat. In Berlin haben die Verantwortlichen nun neun Leitlinien präsentiert, die sich auf algorithmische Systeme beziehen. Denn es geht nicht nur um den Algorithmus an sich, der ja nichts weiter ist als ein Stück Programmiersprache mit Anweisungen zur Lösung eines Problems. Sondern auch um die Menschen, die dahinter stehen, die die Daten erheben, verarbeiten, prüfen, nutzen – ein komplexes System.

Wichtigste Erkenntnis: Es gibt kein algorithmisches System ohne Bias, d.h. Daten, Fragestellungen, Auswertungen sind immer subjektiv, stehen in einem kulturellen Kontext. Deswegen hilft es auch nicht, solche subjektiven Wertungen oder Verzerrungen zu verbieten. Stattdessen muss man sie transparent und nachvollziehbar machen, dann hat man auch die Chance, sie zu korrigieren, etwa wenn Männer und Frauen durch den Algorithmus nicht gleich behandelt oder Menschen bestimmter Herkunft benachteiligt werden.

Weitere Leitlinien fordern die Benennung von Verantwortlichen für jede Stufe der Entwicklungen in der KI, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die Anwendung von bestehenden Regeln und Gesetzen, die gegebenenfalls aus der analogen Welt für die digitale angepasst werden müssen. Oberstes Ziel ist es, einen positiven Nutzen für die Gesellschaft zu erzielen – algorithmische Systeme sind kein Selbstzweck, sie müssen sich an den NutzerInnen orientieren.

Wer entscheidet: Mensch oder Maschine?

Dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft eine riesige Herausforderung darstellt, wurde inzwischen von der Politik erkannt. Eine Reihe von hochrangig besetzten Gremien befasst sich damit – und das sei ein Vorteil, denn die Thematik sei komplex und Überschneidungen erwünscht, sagt etwa Christiane Wendehorst, Professorin für Zivilrecht mit Schwerpunkt Digitalisierung an der Universität Wien. Als Co-Vorsitzende der von der Bundesregierung eingesetzten Datenethikkommission hat sie Mitte Oktober das Gutachten mit ethischen Leitlinien und konkreten Handlungsempfehlungen an die Politik übergeben.

„Ich mache mir keine Illusionen, dass jede einzelne der 75 Handlungsempfehlungen umgesetzt werden wird, aber wir müssen im nächsten Schritt konkreter werden. Unterhalb dieser obersten Abstraktionsebene wird Konsens nämlich immer schwieriger.“ Prof. Christiane Wendehorst, Co-Vorsitzende Datenethikkommission

Diese Erfahrung macht auch Anke Domscheit-Berg, Digitalexpertin und Bundestagsabgeordnete der Linken; sie ist Mitglied der Enquete-Kommission KI und hat die gerade abgeschlossene Projektgruppe „Staat und KI“ geleitet. Dass die Verwaltung einheitliche, transparente Standards beim Einsatz von KI benötige, darüber seien sich alle in der Kommission einig. Aber wenn es um spezielle Anwendungen gehe, schwinde der Konsens: Wie viel Überwachung durch Kameras im öffentlichen Raum ist nötig – und wünschenswert? Wenn militärische KI-Systeme durch den Staat angewandt werden: Hat der Mensch, der letztendlich auf den Knopf drücken muss, um die Waffe abzufeuern oder die Bombe zu platzieren, noch einen Entscheidungsspielraum? Wenn die KI signalisiert, dass die Zielperson zu 88% Terrorist sei – reicht das aus? Oder sind 51% genug – oder sollten es über 90% sein?

Wendehorst spricht von einer Pyramide, was die Risiken von Algorithmen betrifft: Unten an der Basis sind die unkritischen Anwendungen, in der Mitte diejenigen, die einer eigenen Regulierung bedürfen, und oben an der Spitze gibt es einen roten Bereich, in dem KI nicht angewandt werden darf.

Europäische Lösungen gefragt

Auf europäischer Ebene beschäftigt sich die „High-Level Expert Group on AI“ mit „Artificial Intelligence“, mit künstlicher Intelligenz. Iris Plöger, die für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) teilnimmt, sieht die Probleme vor allem in der Umsetzung von Leitlinien. Aufsicht über Digitales solle dort verortet werden, wo sie auch in der analogen Welt zu finden sei. Auf jeden Fall müsse es Standards und Regelungen auf europäischer Ebene geben, keinesfalls dürfe man auf nationale Levels zurückfallen. Große Hoffnung setzt sie auf die künftige EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, die das Thema Digitalisierung zu einer der drei Säulen ihrer Aktivitäten machen will.

Wir haben eine sehr zufriedenstellende Gesetzgebung. Es müssen allerdings Anpassungen vorgenommen werden. Wir sehen auch, dass Unternehmen und Entwickler Regeln haben wollen und zunehmend definieren sie sie für sich selbst". Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI

Mit Blick auf die Zukunft spricht Wendehorst von den „Mühen der Ebene“, der Ball liegt jetzt im Feld der Politik. Domscheit-Berg hält darüber hinaus einen öffentlichen Diskurs für notwendig, um nicht nur die Gefahren, sondern auch die Chance von KI sichtbar zu machen.