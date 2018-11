Airbnb sperrt Angebote israelischer Siedler

Die Online-Übernachtungsbörse Airbnb nimmt Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland aus ihrem Angebot. Dies betreffe rund 200 Unterkünfte, teilte das Unternehmen mit.

Die Siedlungen befänden sich "im Zentrum des Streits zwischen Israelis und Palästinensern", hieß es in der Mitteilung. "Viele in der internationalen Gemeinschaft haben betont, dass Unternehmen hier nicht tätig sein sollten, weil sie davon überzeugt sind, dass man keine Gewinne in Gebieten machen sollte, aus denen Menschen vertrieben worden sind."

600.000 Israelis wohnen im Westjordanland

Israel hatte während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem Ost-Jerusalem und das Westjordanland erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Rund 600.000 Israelis wohnen in mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem. Der UN-Sicherheitsrat hatte 2016 einen vollständigen Siedlungsstopp von Israel gefordert.

Israel: "Schändliche Kapitulation" von Airbnb

Der israelische Tourismusminister Jariv Levin forderte Airbnb auf, die "diskriminierende Entscheidung" rückgängig zu machen. Levin sprach von einer "schändlichen Kapitulation der Firma". Die Palästinenserführung begrüßte die Entscheidung dagegen "als ersten positiven Schritt".

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch lobte Airbnb: "Israelis und Ausländer können Immobilien in Siedlungen mieten, aber Inhaber palästinensischer Ausweise sind letztlich davon ausgeschlossen", hieß es in einer Mitteilung. Dies sei diskriminierend. Die Organisation forderte auch die Buchungsplattform booking.com zum selben Schritt auf.