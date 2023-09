AI killed the Music-Star? Wie KI die Musik revolutioniert

Wie musikalisch ist KI?

Im Frühjahr erschienen auf dem Album "The Lost Tapes" acht Tracks von Oasis, die zwischen 1995 und 1997 entstanden sein sollen. Das Album stammte allerdings nicht von den Britpop-Altmeistern selbst, sondern von einer britischen Band namens Breezer. Die klingen ohnehin schon ziemlich Oasis-like, doch dank KI sang nun ein Stimmklon des Oasis-Frontmanns Liam Gallagher die Breezer-Songs ein und macht die Illusion perfekt. Der echte Liam fand auf Twitter lobende Worte für das Ergebnis.

"Mad as fuck I sound mega", Oasis-Sänger Liam Gallanger über sein KI-Stimmdouble

Nur einen Tag vor der KI-Oasis-Reunion sorgte ein anderes Musikprojekt für ähnliches Aufsehen. "Heart on my Sleeve" ist ein Hip-Hop-Track im Stil der Weltstars Drake und The Weeknd, doch auch hier wurden von der KI Stimmklone generiert. Der Song ging viral und heimste auf Spotify 600.000 Streams ein, bevor dann der Stecker gezogen wurde. Das hat vor allem mit dem Urheberrecht zu tun. Stimmen sind zwar noch nicht urheberrechtlich geschützt, aber die Musikindustrie und viele Musiker haben kein Interesse daran, dass jetzt jeder virale Hits mit den Stimmen bekannter Stars kreieren kann. YouTube hat kürzlich mit dem Musikriesen Universal Music Group einen KI-Musik-Inkubator gestartet, der die Urheberrechte von Musikern vor generativer künstlicher Intelligenz schützen soll.

Ist KI das Musikinstrument der Zukunft?

Zugleich aber gibt es viele Musiker, die der neuen Technologie offen gegenüberstehen, sie kreativ nutzen und neue Einnahmequellen wittern. Die Pop-Sängerin Grimes zum Beispiel hat ihre Stimme für KI-Musik freigegeben. Im Gegenzug will die Kanadierin 50 Prozent Lizenzgebühren kassieren, wenn Songs erfolgreich sind.

Schon immer wurde neue Technologie dazu benutzt, um Töne, Klänge und Geräusche zu produzieren und zu arrangieren. Synthesizer, Autotune, digitale Audio-Workstations und verschiedene Software-Tools sind gute Beispiele dafür, wie Technologie die Musiklandschaft im Laufe der Jahre geformt hat. Jetzt steht Musikern mit KI ein ganz neues Instrument zur Verfügung.

