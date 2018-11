5G-Internet erreicht Autos und Züge

Die Bundesnetzagentur will, dass bis Ende 2024 an allen Bundes- und Landstraßen, an Zugstrecken, Häfen und an den wichtigsten Wasserstraßen schnelles mobiles Internet verfügbar ist. Bis Ende 2022 sollen immerhin die Autobahnen, wichtige Bundesstraßen und viel befahrene Zugstrecken versorgt sein. Schnelles Internet würden dann also den meisten Autofahrern und Zugreisenden zur Verfügung stehen.

4G reicht auch

Die Bundesnetzagentur fordert auf Autobahnen, Bundesstraßen und ICE-Strecken 100 MBit pro Sekunde. Auf kleineren Straßen und weniger genutzten Zugstrecken würden Netzgeschwindigkeiten von 50 MBit pro Sekunde ausreichen. Das entspricht einem heutigen durchschnittlichen Festnetzanschluss. Für diese Übertragungsraten könnten die Mobilfunkkonzerne deshalb auch noch ihre alten 4G-Netze verwenden.

Landschaft wird verspargelt

Der Hauptgeschäftsführer des IT-Branchenverbandes Bitkom, Bernhard Rohleder zeigt sich nicht wirklich zufrieden mit den Vorschlägen der Bundesnetzagentur. Wegen der kürzeren Reichweiten des neuen 5G-Mobilfunks müssen für die geforderte Versorgung entlang der Straßen viele zusätzliche Masten aufgestellt werden. Im Bayerischen Rundfunk beklagte Rohleder, dass Telefonica, Telekom und Vordafone (die Bitkom vertritt) dazu genötigt würden, die deutsche Landschaft über 100.000 Kilometer quer durch die Republik zu verspargeln. Da die Auflagen der Netzagentur dem Verbands-Chef zufolge überzogen sind, könnte das Investitionen behindern und sich der 5G-Netzausbau in Deutschland in der Folge verzögern. Die Branche hätte vor allem gerne auch noch andere Netzfrequenzen, auf denen pro Funkmast mehr Fläche erreicht wird, solche Frequenzen stehen aber frühesten im Jahr 2025 zur Verfügung.

Funklöcher bleiben womöglich bestehen

Allerdings ist die Bundesnetzagentur auch auf die Mobilfunkkonzerne zugegangen. So gibt es keine klaren Vorgaben dazu, wieviel Fläche Vodafone, Telekom und Telefonica mit den neuen Frequenzen erreichen müssen. Manche ländliche Gegend, durch die große Straßen führen, könnten zwar mit 5G nun endlich eine bessere Versorgung bekommen. Andere Regionen dürften, wenn es nach der Bundesnetzagentur geht, weiterhin vom schnellen Internet ausgeschlossen bleiben. Die Forderung vieler Politiker Deutschland zu 98 Prozent mit schnellem Internet zu versorgen, scheint damit erst einmal vom Tisch zu sein.

Wie geht´s weiter?

Die Bundesnetzagentur hat das Papier mit ihren konkreten Vorschlägen am Freitag an die Mitglieder ihres eigenen Beirats verschickt, der mit Politikern besetzt ist. Sie sollen am 26. November über das Regelwerk beraten. Versteigert werden die Frequenzen dann voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres. Die Industrie wartet schon sehnsüchtig auf die neuen Möglichkeiten zur Vernetzung.