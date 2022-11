50 Jahre Pong: Der Beginn von etwas Großem

Neu ist auch, dass zur besten Sendezeit ein Computerspiel ins Rampenlicht tritt. Denn neben Gottschalk steht ein kleiner Farbfernseher. Über den Röhrenmonitor flimmern ein kleiner Balken links, eine kleiner Balken rechts, dazwischen ein kleines Rechteck, oben eine Punkteanzeige. Das kleine Rechteck prallt von einem Balken ab und dann von dem anderen Balken. Pong, Pong, Pong. Wie Tennis, nur digital - und sehr viel minimalistischer. Pong, das ist Pingpong, aber fürs Wohnzimmer.

Eine neue Kulturtechnik – Pong als Ur-Vater der digitalen Spiele

Pong ist da schon fünf Jahre alt. 1972 erscheint Pong als Spielautomat von der frisch gegründeten Firma Atari. Heute gilt Pong als Ur-Vater der digitalen Spiele. Natürlich: Schon vorher wurden Computer benutzt, um darauf zu spielen. Bekannt ist zum Beispiel "Tennis for Two", das auf einem Oszilloskop gespielt wurde und als ein Vorgänger von Pong angesehen werden kann. Und trotzdem ist Pong etwas ganz Besonderes. "Mit Pong konnte man auf einmal ein Computerspiel an seinen heimischen Fernseher anschließen, was die Rezipienten zum ersten Mal in die Lage versetzte, wirklich ein elektronisches Bild mit ihren Händen zu manipulieren", sagt Stefan Schwingeler, Professor für Medienwissenschaft in Hildesheim.

Urknall der Computerspielindustrie

Pong steht also, wenn man so will, für den Beginn einer neuen Kulturtechnik. Dank Pong interagieren das erste Mal Kinder, Jugendliche, aber auch Mama und Papa mit einem Computer. Doch mit Pong beginnt noch etwas anderes, nämlich die Geschichte kommerzieller Computer – und Videospiele. Pong, das ist der Anfang einer Industrie, die in Deutschland 2021 fast zehn Milliarden Euro umsetzt. "Mit Pong werden Computerspiele das erste mal zu einem Produkt", sagt Stephan Schwingeler. "Es gibt auf einmal Gamedesigner und Menschen, die damit ihr Geld verdienen, Computerspiele zu entwickeln und Computerspiele zu verkaufen."

Computerspiele sind heute ein Milliardenbusiness. Und "Telespiele"? Die Sendung, die Videospiele in Deutschland erstmals einem großen Publikum zur besten Sendezeit präsentierte? Die gab es noch vier Jahre, bis 1981. Auch sie ist, wie Pong, heute Kult.

