5 praktische Tipps: So hilft Ihnen KI heute schon im Alltag

Was kann denn jetzt eigentlich diese KI, von der immer alle reden? Selbst die Macher von künstlicher Intelligenz verstehen zum Teil schon nicht mehr genau, was sie da eigentlich geschaffen haben: Kein Wunder also, dass es vielen Normalverbrauchern schwer fällt, sich wirklich etwas darunter vorzustellen.

KI ist schon längst in unseren Alltag integriert

Es gibt ja schon längst Bereiche, in denen merken wir nicht mal mehr, dass KI im Einsatz ist: Spam-Filter beispielsweise, die unsere E-Mail-Postfächer von vermeintlichen nigerianischen Thronfolgern und Fake-Gewinnspielen freihalten ist darunter wohl am verbreitetsten.

Auch die Gesichtserkennung, mit der wir Smartphones ohne PIN entsperren können, basiert auf KI, genauso wie Empfehlungsalgorithmen bei Videoplattformen wie Netflix ("Schauen Sie dies"), Online-Shops wie Amazon ("Kaufen Sie jenes") oder auch die Timelines von Facebook und Twitter ("Liken Sie hier").

Und natürlich übernimmt künstliche Intelligenz – in mehr oder weniger ausgefeilter Form – schon lange die Rolle von nicht-menschlichen Kontrahenten in Computerspielen.

Praktische Hilfestellungen durch KI nie so leicht wie heute

Dabei ist künstliche Intelligenz inzwischen so weit, dass sie sich vergleichsweise einfach bedienen lässt und uns im Alltag ganz praktische Hilfestellungen geben kann. Viele dieser KI-Anwendungen sind grundsätzlich kostenlos im Netz verfügbar, oft genügt es, sich dort mit einem Account zu registrieren.

Hier sind fünf Beispiele für ganz alltägliche KI-Lösungen.

1. Wer sich beim Schreiben schwertut: Texte formulieren

Beim Schreiben von Texten aller Art tut sich vor allem ChatGPT hervor. Der Chatbot formuliert auf Anforderung die verschiedensten Arten von Schreiben vor: Berufliche E-Mails, Kündigungsschreiben für lästige Abos oder die obligatorische Weihnachtskarte für Tante Erna, mit der wir uns jedes Jahr herumquälen und eigentlich immer dasselbe schreiben.