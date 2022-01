3G, 2G, 2G plus: Corona-Warn-App zeigt jetzt Status-Nachweis an

Die Inzidenz steigt und so ächzen die Gesundheitsämter unter der Belastung. Umso wichtiger wird die Corona-Warn-App, welche die Menschen direkt, schnell und ohne Umwege darüber informiert, ob sie sich angesteckt haben könnten. Über 40 Millionen Mal wurde das Programm bislang heruntergeladen und alleine am 16. Januar haben etwa 220.000 Menschen eine rote Warnmeldung erhalten.

Eine rote Warnmeldung heißt dabei keineswegs, dass man sich in jedem Fall angesteckt hat. Eine Auswertung der App-Daten zeigt, dass etwa jeder Fünfte danach auch positiv auf Corona getestet wird. Bei einer grünen Warnmeldung ist die Trefferquote nur halb so hoch. Allerdings ist bislang nicht klar, wie die ansteckendere Omikron-Variante die Warn-Effizienz beeinflusst.

Status auf einem Blick

Die App wurde in der Vergangenheit um immer mehr Funktionen erweitert. Nun haben die Macher ein neues Update vorgestellt. Die wichtigste Neuerung: Die App zeigt nun an, welchen Status man hat. Dieser kann von 3G (genesen oder geimpft oder getestet) bis hin zu 2Gplus mit Auffrischung (geimpft oder genesen und geboostert) reichen. Um den jeweiligen Status angezeigt zu bekommen, müssen die entsprechenden Zertifikate in der App hinterlegt werden. Das Programm zeigt dann in der oberen rechten Ecke im Zertifikatebereich den aktuellen Status an. Nutzer können so auf einen Blick sehen, ob sie die jeweiligen Kriterien erfüllen, um beispielsweise eine Veranstaltung zu besuchen.

Im Testcenter die App lieber deaktivieren

Auch wenn die App einen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung leistet, gibt es allerdings Situationen, in denen man sie trotzdem besser abschaltet. Das RKI hat kürzlich darauf hingewiesen, dass man die App deaktivieren sollte, wenn man sich in einem Testcenter testen lässt.