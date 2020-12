2020: Das Jahr, in dem das Internet unverzichtbar wurde

Wird das Internet der Corona-Krise standhalten? Diese bange Frage stellte sich im März. Das Coronavirus hatte einen ersten Lockdown erzwungen. Arbeit, Bildung, Kultur: All das musste im Hauruck-Verfahren aus Büros, Schulen, Kinosälen und Konzerthäusern in die eigenen vier Wände verlagert werden. Der Bildschirm wurde so noch mehr zum Fenster zur Welt.

Nachbaren vernetzten sich in Social Media-Gruppen, um sich gegenseitig zu helfen, Großeltern hielten per Smartphone Kontakt zu ihren Enkeln und Informationen zum Pandemie-Geschehen erreichten Millionen Menschen per Podcast. Das Internet hielt trotzdem stand, vielleicht auch, weil große Streaming-Dienste vorsichtshalber die Streaming-Bitraten drosselten.

Boom der "Distance Economy"

Corona hat in diesem Jahr eine Digitalisierung auf Speed erzwungen. Und so erlebte ein bis dato weitgehend unbekannter Videodienst namens "Zoom" einen steilen Aufstieg, genau wie Netflix oder das Home Training-System Peloton. Auch die Telemedizin erlebte ihren Durchbruch, zudem wurden bargeldlose Bezahlsysteme pandemiebedingt beliebter.

Ganz generell boomte die "Distance Economy", darunter fallen Produkte und Dienstleistungen, die Menschen über das Netz Distanz zueinander halten lässt. Das Netz tat im Corona-Jahr also letztlich genau das, wofür es irgendwann einmal geschaffen wurde: es verband Menschen und machte es so einfacher, sich an den Hashtag #stayathome zu halten.

Ähnliches gilt übrigens auch für Computerspiele. Noch nie wurde so viel gespielt wie 2020 und das Nintendo-Spiel "Animal Crossing" avancierte zum Megaseller. Kein Wunder, handelt es sich bei dem Feel-Good-Game doch um eine kunterbunte Antithese zur tristen Corona-Realität.

Homeoffice-Realität brachte neue Herausforderungen

Aber es gab und gibt auch Probleme. Der Umstieg auf digitale Alternativen fiel oft schwer, viele Unternehmen waren auf die neue Homeoffice-Realität nicht vorbereitet. Auch die Mitarbeiter mussten sich an den neuen digitalen Arbeitsalltag gewöhnen und manchmal musste auch neues Equipment angeschafft werden.

Bisweilen klagten Mitarbeiter darüber, dass irgendwer vor allem anfangs in Videokonferenzen immer sein Mikro anhatte, sodass die Hintergrundgeräusche die Dezibel-Zahl eines Laubbläsers erreichten. Oder im Gegenteil: Irgendwer konnte seine Kollegen nicht hören. Probleme, die auch vor der Bundeskanzlerin nicht halt machten.